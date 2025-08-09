Bevándorlóellenesség versus ebéd: kitiltották az ételfutárokat a londoni luxuslakóparkból

Ahogy a mexikói medencetisztítókat is fenyegető bevándorlóellenes intézkedések konfliktusba kerülnek a medencetulajdonos felsőközép érdekeivel Kaliforniában, úgy ütközik most a kényelmes otthoni kaja szempontja a migránsellenességgel Londonban: kutya nehéz éhesen idegenellenesnek lenni.

Canary Wharf a kilencvenes évek óta a világ egyik legfelkapottabb új üzleti negyede a város keleti részén a Temze mellett, a korábbi dokkok helyén vegyesen vannak top iroda- és luxus apartmanházak. Az egyik ilyen komplexumban, a Canary Riverside-ban az üzemeltető cég a napokban több száz lakásba küldött ki egy biztonsági közleményt arról, hogy mostantól nem engedik be az épületekbe az ételfutárokat - írja a Guardian.

Az előzmény, hogy az elmúlt hetekben felerősödött a menekültellenes kampány Nagy-Britanniában. Miután egy 14 éves lány elleni szexuális zaklatás vádjával letartóztattak egy menekültet Eppingben, egyre több helyen tüntetnek a nagyobb biztonságért. A helyi aggodalmakra hatékonyan csatlakozott rá a közvélemény-kutatásokat 30 százalékos támogatottsággal simán vezető Farage-féle párt, a Reform UK, és szélsőjobbos szervezetek is megjelentek - miközben folyamatosak a menekültpárti ellentüntetések is.

Itt épp egy menekültpárti tüntetőt vesznek őrizetbe Fotó: RAY TANG/Anadolu via AFP

Az egyik helyszín épp a Canary Wharf luxusnegyed: miután kiderült, hogy a kormány az itt lévő Britannia Hotelben is szeretne menekülteket elhelyezni, sorozatosak a tüntetések és az erőszakos megmozdulások, a rendőrségnek is többször közbe kellett avatkoznia.

Tommy Robinson-féle széljobbos tüntetők miatt elakadt ételfutár egy februári londoni demonstráción Fotó: YOUSUF SARFARAZ/NurPhoto via AFP

A luxusapartmant fenntartó cég is a menekültek elhelyezésére és a zavargásokra hivatkozva döntött úgy, hogy több nagy ételszállító cég futárjait is kizárja mostantól a komplexumból. Azt állították, hogy a futárok között sok illegális munkavállaló is van, különben is, állítólag korábban voltak panaszok a futárok viselkedésére a lépcsőházakban. Az ételszállító cégek ezt visszautasítják, mint mondják, ők zéró toleranciát folytatnak az illegális munkavégzéssel szemben.