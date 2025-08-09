Borízű hang #234 [hószu]: Mikor vallja be Anikó asszony, hogy nagy kedvence a Strici visszatér?

Az asztalra történő letevés fontosságát mindig is külön kihangsúlyozó, egyszersmind szem előtt tartó műsorunk ezúttal is komoly asztalra történő letevést tesz le az asztalra.

  • 01:00 Kisasszony hava van. Szűz Máriával kapcsolatos sorjázás garmadával. Az Alaptörvény szellemének semmibe vétele.
  • 02:00 Bede Márton Borízű-hallgatót észlelt Észak-Tolnában. Kis híján tragédiába torkollott a találkozás. A pontevedrai gallego hallgatókat is köszöntjük! De miért van két Galícia?
  • 05:45 Na, mit tudunk Galíciáról?
  • 08:10 Amancio Ortega, a Zara tulajdonosa, aki mostanában a világ 16. leggazdagabb embere. A gallegók kezdték ez európai kokaincsempészetet is.
  • 12:20 Mit lehet csinálni a csipkés parton? Pontevedra, ahonnan teljesen kitiltották az autókat. Halászat, a galíciai népi sport.
  • 18.30 Kit tekintesz luzofónnak?
  • 20:00 A BANÁN. Bede Márton Instáján.
  • 22:00 II. János Pált agyonbaszta a meteorit. A Lego-Auschwitz.
  • 25:30 Winkler Róbert szekértáborokon áthogyishívjákoló fagyoskodása egy boszniai fennsíkon. „Kalasnyikov Modric” (Winkler Róbert nyelvi leleménye), azaz Marko Perković Thompson, a horvát szélsőjobbos, nemzeti giccsrock császára július 5-én 485 000 ember előtt lépett föl Zágrábban. Az augusztus 4-ei zágrábi ismétlő koncerten 150 000-en voltak. Ljubiša Samardžić mint Surda.
  • 31:00 Lépcsőháziemberkedés: a magyar mesterséges intelligenciáról.
  • 35:20 Zenekarospólós sokszínűség ünnepe Zeke-koncerteken.
  • 37:45 Dopeman. Megyünk lopni! Miért nem vettél föl Dope-hitelt? Mi szüksége lehet rá Orbánnak?
  • 42:00 A Majka-elmélet. Mikor vallja be Anikó asszony, hogy nagy kedvence a Strici visszatér?
  • 45:20 Orbán legnagyobb eredménye 2025-ben: sikerült újraindítania egy 51 éves, kikopott rapper karrierjét.
  • 46:45 Szakmai zsűrink döntése alapján alapuló, az asztalra történő letevést szem előtt tartó celeblistánk: 1. Szívószálpápa. 2.?
  • 51:00 Magyar sportsiker: Tombor András a lovaspolóvilág tetején. Az argentinok a lovaspóló braziljai.
  • 55:00 Az év apukája a budaörsi strandra menet.
  • 56:40 Az orbánista milliárdosok lemaradtak az eredeti Birkin táskáról. Jane Birkin és Serge Gainsbourg.
  • 59:15 Inasba tettek a szlovákok kétszer. A nagyszombati maláta oltalom alatt álló földrajzi jelzést kapott. Hogy képzeljünk el egy húszéves szlovák nehézsúlyú szupertehetséget? Így üt.
  • 64:00 Sydney Sweeney hergel. SS az SNL-ben. A libernyákok libernyálnak.
  • 67:40 A fehérvári Pamplona. Szakszerű rendőri intézkedéssel elfogott bika.
  • 71:00 Lenke néni kontra!
  • 73:00 Nem lesz két adás. Vagy lesz valami? Szeptemberben élő.

