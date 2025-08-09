Dohánygyár#4: Fellendülés helyett stagnálás – mit művel már megint a hazai GDP?

Helyzetkép: a magyar gazdaság a második negyedévben 0,4 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, míg a tavalyi második negyedévhez képest a nyers adatok szerint 0,1 százalékos, a kiigazítottak szerint 0,2 százalékos volt a növekedés – közölte néhány napja a KSH. Az első félév egésze így is visszaesést hozott, 0,1 százalékkal csökkent a gazdaság a tavalyi első félévvel összevetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint. A nyers adatok stagnálást mutattak a tavalyi első félévhez képest.

Mégis, mit művel a hazai GDP? És mire számíthatunk ezek alapján? Erről beszélgettünk meghívott vendégünkkel, Németh Dáviddal, a K&H vezető elemzőjével.

Bővebben:

00:00:00 Fél éve tart a repülőrajt, de semmiképpen sem ott vagyunk, ahol gondoltuk. Az okok közt vannak előre nem látottak, de olyanok is, amiket vártunk, viszont aztán nem úgy alakultak, ahogy eredetileg elképzeltük őket.

Fél éve tart a repülőrajt, de semmiképpen sem ott vagyunk, ahol gondoltuk. Az okok közt vannak előre nem látottak, de olyanok is, amiket vártunk, viszont aztán nem úgy alakultak, ahogy eredetileg elképzeltük őket. 00:06:10 Amerikai vámok, kínai piac, uniós kérdések.

Amerikai vámok, kínai piac, uniós kérdések. 00:10:46 A hazai GDP első negyedéve, aztán a második.

A hazai GDP első negyedéve, aztán a második. 00:13:18 Túl lett tolva a beruházás. Az optimista forgatókönyvek se túl bizalomgerjesztőek.

Túl lett tolva a beruházás. Az optimista forgatókönyvek se túl bizalomgerjesztőek. 00:19:18 100 gyár program és építőipari lendület (?). Hitelpiaci felfutás. Kinek jó ez?

100 gyár program és építőipari lendület (?). Hitelpiaci felfutás. Kinek jó ez? 00:30:42 Mi a helyzet az EU-s pénzekkel? Jönnek? Nem jönnek? Hova jönnek?

Mi a helyzet az EU-s pénzekkel? Jönnek? Nem jönnek? Hova jönnek? 00:37:21 Költségvetés, államadósság, kormányzati célok. Mennyire vehető komolyan az, amit a Nemzetgazdasági Minisztériumban mondanak? Majd a piac beárazza.

Olvasnivaló:

Hang és kép: Botos Tamás/444