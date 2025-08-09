Dohánygyár#4: Fellendülés helyett stagnálás – mit művel már megint a hazai GDP?

Helyzetkép: a magyar gazdaság a második negyedévben 0,4 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, míg a tavalyi második negyedévhez képest a nyers adatok szerint 0,1 százalékos, a kiigazítottak szerint 0,2 százalékos volt a növekedés – közölte néhány napja a KSH. Az első félév egésze így is visszaesést hozott, 0,1 százalékkal csökkent a gazdaság a tavalyi első félévvel összevetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint. A nyers adatok stagnálást mutattak a tavalyi első félévhez képest.
Mégis, mit művel a hazai GDP? És mire számíthatunk ezek alapján? Erről beszélgettünk meghívott vendégünkkel, Németh Dáviddal, a K&H vezető elemzőjével.
Bővebben:
Olvasnivaló:
Hang és kép: Botos Tamás/444
Kirobbanó eredménynek ez sem mondható, a pocsékul sikerült első negyedévhez képest is csak 0,4 százalékos volt a bővülés. Nem csoda, hogy Nagy Márton tegnap tovább módosította az éves GDP-előrejelzését, és már csak 1 százalékos gazdasági bővülésre számít a kormány.
A nemzetgazdasági miniszter évek óta kergeti a 4 százalékos gazdasági növekedést. Mindig ezzel számol a következő évre, de sose jön össze. Talán majd jövőre.