Felszántja a telepeket a roma önkormányzat, hogy a Fidesz újra kormánypárt legyen

A roma önkormányzat mindent megtesz, hogy a 2026-os választásokon a nemzetiségi listán beküldjön egy cigány képviselőt a parlamentbe, ahol a Fideszt támogatná - erről Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke beszélt a Népszavának.

A 2022-es választásra nem tudott nemzetiségi listát állítani a roma önkormányzat, most viszont Aba-Horváth azt ígéri, hogy lesz roma lista, amit ő fog vezetni - ha pedig bejut, a Fideszt fogja támogatni, akárcsak a másik valószínű nemzetiségi listán bejutó képviselő, a német szószóló Ritter Imre. Ha mindketten bejutnak, az azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP-nek ténylegesen kettővel több szavazata lesz, mint amit pártként elérnek.

„Közéleti szereplőként illik őszintén elmondanom: ha az ég a földdel egybeszakad, mi akkor is fideszesek maradunk”

- mondta Aba-Horváth István a Népszavának.

„Együtt nyerünk, ha kell, együtt veszítünk a Fidesszel. Azért dolgozunk, hogy a Fidesz újra kormánypárt legyen. Őrült nagy munkát fogunk végezni, felszántjuk a telepeket, elmegyünk mindenhova”.