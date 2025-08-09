Fox News: Putyin Magyarországon akart találkozni Trumppal

Vlagyimir Putyin Magyarországot javasolta a végül Alaszkában sorra kerülő jövő heti csúcstalálkozó helyszínéül Donald Trumpnak - írja az előkészítésre rálátó forrásokra hivatkozva az amerikai Fox News.

Az Ukrajna jövőjéről és az esetleges tűzszünetről szóló Trump-Putyin-találkozó ügyében szerdán értek el áttörést, amikor Steve Witkoff az amerikai különmegbízottjaként Moszkvában tárgyalt Putyinnal. Pénteken aztán bejelentették, hogy egy hét múlva sor kerül az amerikai és orosz elnök találkozójára is - Ukrajnáról, de Zelenszkij és Ukrajna nélkül.

A végső helyszín az az Alaszka, amit 1867-ben az Egyesült Államok 7,2 millió dollárért vásárolt meg Oroszországtól. A helyszínválasztást a Kreml logikusnak nevezte és földrajzi okokkal magyarázta, de a Fox News saját forrásai alapján azt írja, hogy több más helyszín is felmerült.

Ezek közül négyet neveznék meg: Svájc, Róma és az Emirátusok mellett Magyarországot.

A konzervatív amerikai lap szerint Vlagyimir Putyin eredetileg a magyar helyszínt favorizálta, vagyis az orosz elnök Budapestet javasolhatta.

A Trump-Putyin találkozó a háború aktív szakaszának vetne véget, a kiszivárgó részletek azonban egy olyan tervezetről szólnak, amelyből kihagyják Ukrajnát. Kijevnek a Donbaszban olyan területeket kellene feladnia, amiket az elmúlt három és fél évben nem tudott elfoglalni Oroszország. Zelenszkij ukrán elnök első reakciójában elutasította, hogy Ukrajna területeket adjon fel:

„Természetesen nem fogunk Oroszországnak jutalmat adni azért, amit tett... Az ukránok nem fogják átadni a földjeiket a megszállóknak”

– mondta.