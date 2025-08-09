„Gergő átláthatóságot ígért, ha minden rendben van, a kérdésekre lehet nyugodtan válaszolni”

Elindult, majd lelassult az előző időszak korrupciógyanús ügyeit vizsgáló munka a Hegyvidéken, pedig Kovács Gergely polgármester átláthatóságot ígért.

A XII. kerületi polgármester indulatos Facebook-posztokban reagált az erről szóló cikkünkre, többek között a névtelen forrásokat kifogásolva.

A folytatásban megszólal volt és jelenlegi kutyapárti frakciótag, helyi MKKP-támogató és a polgármester által hivatkozott Transparency is.

Ma is így döntenék – mondja az átvilágítási bizottságról szóló javaslat egyik kutyapárti beterjesztője.

Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke, a XII. kerület polgármestere az előző, fideszes városvezetés korrupciós ügyeinek gyors kivizsgálását ígérte, de a munka lelassult. A kerületi önkormányzat néhány képviselője és több helyi közéleti szereplő is elégedetlenségét fejezte ki.

Az MKKP-s irányítású kerületben támadt politikai feszültségekről és kaotikus működésről szóló cikkünk kedden jelent meg, ebben természetesen szerettük volna megszólaltatni Kovács polgármestert is.

A sajtósa telefonon azt mondta, a polgármester nem ér rá találkozni velünk, küldjük el a kérdéseinket emailben. Ezt múlt csütörtök délután tettük meg, és egészen e hét szerdáig adtunk időt, mivel sok kérdésünk volt. Válasz helyett azonban Kovács Gergely már péntek reggel nyilvános, majd hirdetésként is megfuttatott posztban reagált a feltett kérdéseink jó részére. Ekkor jeleztük a sajtósnak, hogy ezt tekintjük válasznak, amire rövidesen érkezett is a megerősítés: igen, ez a hivatalos álláspont (a címzettek között szereplő Csiszár Tamás a kerület, Terdik Roland az MKKP sajtóügyeit viszi).

Ennek tudatában jelent meg a cikk. Kovács Gergely viszont a cikk megjelenése utáni posztjában azt írta, „nem volt lehetősége” reagálni. „Hozzám pedig a sajtósunktól az jutott el, hogy holnapig lehet válaszolni, így én ma terveztem” - írja Kovács.

A megjelenés után is felajánlottuk, hogy üljünk le egy interjúra, ahol nyugodt körülmények között tudjuk feltenni a kérdéseinket. Erre nem volt hajlandó, telefonban sorolta, mi mindenben „hazudtunk”, a kérdéseinkre ekkor sem válaszolt. Végül abban maradtunk, hogy írásban juttatja el hozzánk a kifogásait – ám ezt ismét csak nyilvános Facebook-posztban tette meg.

A posztban Kovács azt írja, semmilyen ügy nem került nyilvánosságra a júliusi testületi ülésen. A július 17-ei testületi ülés azért volt fontos, mert ekkor ismerte meg a nyilvánosság az ügyeket, amelyek komoly konfliktust gerjesztettek a kutyapárti frakcióban. Ide tartoznak az eredmények az átvizsgálással kapcsolatban, valamint személyi kérdések. Ekkor szavazta le a polgármester a Fidesszel közösen az átvilágítási bizottság létrehozására tett javaslatot. Ekkor történt az is, hogy három kutyapárti képviselő nem állt ki a Fidesz által a szakmai teljesítménye miatt kritizált alpolgármester, Kocsik Tekla mellett.

A ciklusnak 12 fős kutyapárti frakcióval (köztük két momentumos van, és többen nem MKKP-tagok) vágott neki Kovács Gergely, négy fideszes és egy DK-s képviselő jutott még be a testületbe. A júliusi testületi ülés után a polgármester Visi Piroskát kirakta a frakcióból, Kocsis Borbála pedig magától távozott.

A korrupciós ügyek feltárásának ígérete

A kutyapárti frakciót leginkább megosztó kérdés az előző időszak korrupciógyanús ügyeit feltárni célzó átvizsgálási bizottság felállításának a kérdése.

Kovács szerint egy ilyen bizottság nem tudna eredményeket felmutatni, a vizsgálódás pedig rossz hangulatot okozna a hivatalban.

A lakók, civilek és az MKKP frakciójának egy része viszont egy év elteltével már eredményeket akar, és a visszaszerezhető pénz szempontjából is fontos az időtényező.

A képviselők azért sem értik, miért nincsenek eredmények az előző időszak korrupciógyanús ügyeinek vizsgálata nyomán, mert a ciklus elején az átvilágításért felelős polgármesteri megbízottá kinevezett Balla Juditot jó szakembernek tartják. Balla bíró volt, illetve aktív kerületi civil a megbízatása előtt. „Balla Juditot régebb óta ismerem, nagyon elkötelezett kerületi polgár, felkészült, lelkiismeretes. Biztos, hogy teljes elszántsággal végzi a feltáró munkát. Nagyon vártuk tőle a feltáró anyagokat, ezért is csodálkoztunk, miért nem látjuk az eredményét” – mondta most a 444-nek Visi Piroska, akit Kovács Gergely júliusban kitett a kerületi MKKP-frakcióból.

Mivel a képviselők nem látták Balla munkájának eredményét, júliusban javaslatot tettek az átvilágítási bizottság felállítására. Ezt szavazta le a polgármester a fideszes képviselőkkel együtt.

„Egy év alatt egy feljelentés volt, ennél többet vártunk. Nem láttuk biztosítottnak, hogy ebben a formájában jól halad a munka. A frakción belül is többször előkerült a téma, de Gergő mindig ideges lett a kérdéstől, a felvetéseinkre nem adott kielégítő válaszokat. Jobbító szándék vezérelt minket, amikor bizottságra akartuk bízni a munkát” – mondta Kocsis Borbála, az MKKP frakciójából kilépett képviselő. Ballát titoktartási szerződés kötelezi, csak polgármesteri engedéllyel adhat információt a munkájáról, így a 444-nek sem nyilatkozott. „Balla egy ideig ott lehetett a frakcióüléseken, ám egy idő után már ezt sem engedte meg Gergő, mondván, csak frakciótagok lehetnek jelen” – mondta Kocsis.

Kocsis Borbálával előző cikkünk megjelenése előtt nem beszéltünk, nem volt a forrásaink között. Az MKKP frakciójából kilépett képviselő kérte, hogy ezt mindenképp szögezzük le, mert cikkünk megjelenése után – szintén a Facebookon – Kovács Gergely hazugságok terjesztésével vádolta.

„Azután döntöttem el, hogy nyilatkozom, hogy a polgármester hazugnak nevezett, és lemondásra szólított fel egy posztom alatti kommentben azért, mert nyilatkoztam a 444-nek. Egy vezetőnek az a feladata, hogy normális hangnemben megválaszolja a kérdéseket, személyeskedés nélkül. Nem lehet támadni a kellemetlen kérdéseket feltevő újságírót. Gergő átláthatóságot ígért, ha minden rendben van, a kérdésekre lehet nyugodtan válaszolni” – tette hozzá. Kocsis egyéni körzetben nyert mandátumot, közvetlenül választott képviselő; kijelentette, hogy nem mond le, továbbra is a kerületért szeretne dolgozni.

A XII. kerületi önkormányzat alakuló ülése 2024. október 3-án Fotó: Bankó Gábor/444

Kovács Gergely sem tagadja, hogy nem engedte beszámolni Ballát a kutyapárti képviselőknek, annak ellenére, hogy ők többször is kérték. Kovács a posztjában ezt azzal indokolta, hogy „a rendőrség munkájába se láthat bele senki, csak amikor lezárult egy vizsgálat, hiszen nyilván akadályozná a feltárást, ha többen tudnának a dologról”.

„Itt azonban közügyek vannak. Konkrét, a vizsgálatot esetleg akadályozó konkrétumok említése nélkül is be lehet mutatni ügyeket úgy, hogy a képviselők és a választópolgárok is lássák, halad a munka. Meg kell nézni a belső ellenőrzési jelentéseket, azok is tudnak úgy fogalmazni, akár egy el sem indult büntetőügyben, ami nem sérti a nyomozás érdekeit, mégis rámutatnak fontos dolgokra. Mindez szakmai profizmus kérdése. Különösebb kockázat nélkül be lehetne mutatni, akár nyilvánosan is, hogy mely ügyekben zajlik a munka” – mondta a 444-nek dr. Pusztai-Csató Adrienn.

Pusztai-Csató a helyi közélet és az önkormányzati munka alapos ismerője, jogi szakértő, aki korábban volt már polgármester és önkormányzati képviselő is, nem a kerületben, hanem Szentistvánon, volt jegyző Felsőtárkányban és önkormányzati jogtanácsos is az I. kerületben. Több nézőpontból ismeri tehát az önkormányzatok működését, a döntéshozatali konfliktusokat, a hivatali munkát, több belső átvilágítást is sikerrel végigvitt. Nem utolsó sorban hegyvidéki lakos, aki kerületi MKKP-szavazóként is követi a helyi közéletet.

Telefonon beszéltünk Surányi Judit kutyapárti képviselővel is, aki végül írásos közleményt juttatott el hozzánk. Ebben arról ír, hogy miért szavazta meg, hogy felálljon az átvilágítási bizottság.

„Az előterjesztés egyik benyújtója voltam, meg is szavaztam, ma is így döntenék. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy véleményem szerint a vizsgálat nem a hivatal munkatársai ellen irányul, így senkinek nincs oka aggodalomra, hanem ügyek tisztázásról lett volna szó. Balla Judit elkötelezett a kerület iránt, nagy rálátása van a működésére, tisztességes és becsületes embernek tartom. Balla Judit iránt a csapat bizalommal van, már az előző ciklusban is az ellenzékieknek segített, és korábban is foglalkozott a kerület ügyeivel. Gergő részéről semmilyen negatív visszajelzést nem kaptam a szavazatom miatt. Sose várta el, hogy »szavazógépként« működjünk, én ennek megfelelően hoztam döntést. Ez egy egyértelmű, nyilvános testületi szavazás volt, a döntést mindenki elfogadta. Sajnálatosnak tartom, hogy a vita személyeskedő hangvételt vett, szerintem az MKKP frakciója értékes erőforrás. Az, hogy ilyen nagy létszámban és sokszínűen képviseljük a kerület lakóit, érték, nem hátrány. Kár, hogy ez most nem így jelenik meg a kommunikációban. A polgármesteri tanácsadók személye a polgármester döntése, én fontosnak tartom, hogy olyan emberekkel dolgozzon együtt Gergő, akikben bízik és ad a véleményükre. Végezetül szeretném elmondani, hogy az MKKP az egyetlen párt, amellyel valaha is szimpatizáltam, és szeretném, ha ez a jövőben is így maradna.”

„Egy év alatt csapattá váltunk, ha nincs is egyetértés, azt nem indulatos Facebook-posztokban kell kezelni. Egy demokratikus vezetőnek az átláthatóság lenne a fontos, és ha elfogadná, hogy az ő működése felett is van kontroll” – mondta ugyanakkor Kocsis Borbála.

A feltárással azért is érdemes volna haladni, mert vannak ügyek, amelyek még nem évültek el, pénzt is lehetne visszaszerezni a kerületnek. A polgármester azt írja, az Alkotás úti Fecskeház és a Szilágyi Erzsébet fasori rendelő felújításával kapcsolatos visszaélésekről szóló jelentés hozzá nem jutott el, az pedig szerinte nem igaz, hogy pusztán a garanciák érvényesítésével százmilliókat lehetne visszaszerezni, mert az általunk említett problémás építkezéséknél rég lejárt a garancia.

Információink szerint ugyanakkor ha a teljes jelentés nem is készült el, a vizsgálat már előrehaladott állapotban volt.

Az Alkotás úti Fecskeházat 2021 októberében adták át, a Szilágyi Erzsébet fasori rendelőt 2022 novemberében, tehát egyiknél sem telt le az öt év, amin belül szokásosan érvényesíteni lehet a biztosítékokat.

Rendelő a Szilágyi Erzsébet fasoron. Fotó: Hegyvidéki Önkormányzat

Pusztai-Csató Adrienn tapasztalatai szerint a már elévült követeléseket is érdemes dokumentálni. „Le lehet zárni az ügyeket, tiszta lappal lehet indulnia egy új önkormányzati kurzusnak. Politikai előnye is van ennek, mert a kampányban akkor is fel lehet használni a visszaélések feltárását, ha konkrét jogkövetkezmény nincs.”

A polgármester azt állítja, nem tudott arról, hogy a lakosok, civilek elégedetlenek lettek volna az átvilágítás sebességével. „Nekem egy ember se mondott ilyesmit, pedig ha valakinek, nekem csak mondanák” – írja. Ezzel szemben minden képviselő, akivel beszéltünk, azt mondta, hogy őket keresték ezzel a problémával a lakosok. Ez frakcióülésen is téma volt, tehát ha máshogy nem, ilyen módon értesülnie kellett volna a hangulatról a polgármesternek.

Kovács szerint probléma, hogy a bizottságban politikusok ültek volna, és nem szakemberek. „Egy bizottságnak szerteágazóbb jogosultságai lehetnek, mint az egyes képviselőknek, felkérhetnek szakértőket, akár a Transparencyt is” – mondta erről a 444-nek Pusztai-Csató Adrienn. Az ő tapasztalatai szerint az ilyen bizottságok igenis képesek eredményeket elérni.

Az pedig, hogy egy feltárt üggyel mi legyen (polgári per, feljelentés, nyilvánosságra hozatal), mindenképp politikai döntés, akkor is, ha nincs politikus a feltárást végzők között.

Kovács fő érve a bizottság ellen, hogy soha nem volt semmi értelme. A polgármester azzal is érvelt az átvilágítási bizottság és cikkünk állításai ellen, hogy a „hivatalban dolgozók nem azt várják, hogy őket cseszegesse valaki a Fidesz alatt történtekért, ha már akkor is itt dolgoztak.”

„Ha nincs értelme a bizottsági munkának, akkor mitől félnek a dolgozók?” – tette fel a kérdést Kocsis Borbála, megerősítve korábbi értesüléseinket, miszerint nincs félelem a hivatalban az esetleges átvilágítás miatt. „A többség nem követett el semmit, nincs félnivalójuk. Ha mégis lenne aggodalom, a polgármester feladata lenne, hogy megnyugtassa őket, és ne gerjessze a feszültséget” – tette hozzá.

Pusztai-Csató szerint a hivatali dolgozók hozzá vannak szokva az effajta ellenőrzésekhez, felkészülten kezelik ezeket. A NAV, az Államkincstár, a Számvevőszék is rendszeresen ellenőriz, különösen az ellenzéki önkormányzatoknál. „Az ellenőrzési munka iratokból történik, előre jelzi az ellenőrző szerv, hogy mely iratokat szeretnék megnézni, azokat kell előkészítenie a hivatalnak. Ha a dokumentumok során ellentmondás merül fel, a jegyzőn keresztül teszik fel a kérdéseiket az illetékeseknek. Ha komoly visszaélés merül fel, igazoló jelentést kell írniuk a vezetőjüknek. Alapvetően írásban zajlik az egész folyamat, a jegyző közvetlen felügyelete alatt, vallatásról, zaklatásról szó sem lehet” – mondta a szakértő, hozzátéve, belső ellenőrzéskor is hasonló a folyamat.

„Ha egy ilyen bizottság nem talál jogilag felelősségre vonható embereket, az miért a Fidesznek kedvezne, ahogy Kovács állítja? Erkölcsi felelősöket mindenképp fel tudtunk volna mutatni. Ebből csak pozitívan jöhetett volna ki. Végül ő szavazott a Fidesszel az átvilágítási bizottság ellen, és mi lettünk a fideszesek szerinte” – mondta Kocsis Borbála.

Mit vizsgálhatna a Transparency?

Kovács Gergely azt írja, a politikusokból álló átvilágítási bizottság helyett szakértőkkel, a Transparencyvel fogják elvégeztetni a munkát.

Arról, hogy a Transparency International (TI) Magyarország végezné az átvilágítást, a polgármester is csak tervként beszél. „Már a ciklus elején felmerült, hogy a TI végezze az átvilágítást a kerületben, segítve az átadás-átvételt. Én tárgyaltam velük, egyeztettük a feltételeket, ám Gergő végül nem igényelte a munkájukat” – mondta most a 444-nek Visi Piroska. Azt is elmondta, hogy eddig annyi együttműködése volt a kerületnek a TI-vel, hogy Balla Judit részt vett a Transparency által önkormányzatoknak tartott workshopon Gödöllőn.

„Csak most, az átvilágítási bizottság ötletére válaszul jött elő ismét a TI neve” – mondta Visi. Pusztai-Csató arra hívta fel a figyelmet, hogy pályáztatni kellene egy ekkora átvilágítási munkát. „Általában az ilyen széles körű auditokat tartalmazó szerződés közbeszerzés-köteles, így nem igazán értem, honnan tudja a polgármester, hogy azt a Transparency nyerné meg. Van Magyarországon 6-7 szervezet, amelyik el tud indulni egy ilyen pályázaton. Ezzel együtt kiváló döntésnek tartom a polgármester részéről a TI bevonását.”

Kovács egy korábbi posztjában még azt írta, a Transparency csak az előző időszak közbeszerzéseit fogja „átnézni”. A polgármester által elutasított bizottság viszont az előterjesztés szerint szabad kezet kapott volna az előző időszak ügyeinek kivizsgálására, vagyis bármit vizsgálhatott volna.

Közpénz ugyanis nemcsak a közbeszerzéseken keresztül tűnhet el, hanem önkormányzati szerződéseken, önkormányzati cégeken keresztül is, ahogy az ingatlanügyek, lakásbérletek is okozhatnak vagyonvesztést az önkormányzat számára.

Ligeti Miklós, a TI jogi igazgatója most azt mondta a 444-nek, hogy voltak már megbeszélések a XII. kerületi önkormányzattal, van szándék a közös munkára, de nincs még aláírt szerződésük. „Mivel nincs szerződés, nincs konkrét tárgya sem. Alapvetően abban gondolkodunk, amiben más önkormányzatokkal is van már együttműködésünk. Ezek ún. integritási szerződések: a közbeszerzéseket monitorozzuk, valamint az önkormányzatok szerződéseit és szabályzatait nézzük át. Segítünk abban, hogy átláthatóan működjenek és elsajátítsák a jó gyakorlatokat.”

Ezek a szerződések közérdekből nyilvánosak. Ez például egy zuglói integritási megállapodás, és egy kiírandó közbeszerzésre vonatkozik, tehát nem arra, hogy utólag ellenőrizzék az elmúlt évek szerződéseit.

Ha tehát valóban ilyen megállapodást köt a TI a XII. kerülettel is, az nem azt jelenti, hogy átvizsgálnák az elmúlt évek közbeszerzéseit és szerződéseit, mint ahogyan az átvilágítási bizottság tette volna. Azt jelenti, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szerződéseknél, szabályozásoknál, közbeszerzéseknél milyen garanciákat alkalmaznak a korrupció megelőzésére.

Problémás kinevezések

A másik komoly konfliktusforrás bizonyos kinevezettek munkájával kapcsolatos.

A legmegosztóbb személy Borsodi Klaudia, aki 20 éve dolgozik az önkormányzatnál, régóta a vagyongazdálkodási iroda vezetője, az előző nyolc évben pedig aljegyző volt. Ma is a vagyongazdálkodási iroda vezetője és Kovács nélkülözhetetlen embere.

Kovács Gergely szerint Borsodi nem volt bizalmi embere az előző vezetésnek, „még csak különösebben jóban sem voltak”.

Feszültség van abból is, hogy Kovács az ígért pályáztatás helyett kinevezésekkel élt fontos pozíciókban, és hogy nem látni, bizonyos tanácsadók milyen munkát végeznek a hivatali dolgozók fizetésének többszöröséért.

Kovács elégedett a kinevezettjeinek munkájával.

Borsodi Klaudia az előző vezetés alatt is a vagyongazdálkodási iroda vezetője volt, az utóbbi nyolc évben pedig aljegyző. Függetlenül a személyes kapcsolatoktól mindkettő bizalmi ügy: Borsodi nem lehetett volna ebben a pozícióban, ha Pokorni Zoltán és Béres István (aki Kovács szerint is központi figura volt 2024 előtt) nem bízik benne maximálisan. Ismét linkeljük az Állami Számvevőszék 2020–2022 közötti időszakot vizsgáló jelentését, amely komoly vagyongazdálkodási hiányosságokat tárt fel. Használat helyett tulajdonba adott autók, szabálytalanul elkönyvelt tételek, el nem végzett leltárok, szabálytalanul átadott ingatlanok, ezeket sorolja a számvevőszéki jelentés. A szabálytalan vagyonátadás akkor is szabálytalan, ha kár nem érte az önkormányzatot.

Kovács szerint nem voltak Borsodihoz köthető gyanús ügyek, pedig hozzá tartoztak például az önkormányzati bérlakások. „Felmerültek ezzel kapcsolatban kérdéses esetek. A szolgálati lakás addig jár, amíg valaki szolgálatban van. Volt korábbi munkatárs, akinek a szolgálati lakása gyanúnk szerint épp a választások előtt lett örökbérlet” – mondta Visi. Ezért is szeretnének vizsgálódni. „Mindez lehet teljesen jogszerű, de etikusnak nem nevezném. Egy XII. kerületi örökbérlet komoly juttatás.”

Visi értesülései szerint korábban is oszthattak ki politikai alapon bérlakásokat. „Ezeket is szeretnénk átnézni, hogy tisztán lássunk. De egyszerű képviselőként erre nincs rálátásunk, az adatbekérésekhez konkrétumokat kell tudni, vagy kell egy szakember segítsége, aki tudja, mit hol kell keresni. Erre is megoldás lett volna az átvilágítási bizottság” – mondta Kocsis. Tudunk olyan képviselőről, aki szeretett volna utánanézni az ügyeknek, ám idén tavasszal már falakba ütközött.

Első cikkünkben azt írtuk, egy képviselő elmondása szerint „átcsúsznak javaslatok, építkezéssel kapcsolatos engedélykérelmek, melyeknek nem lenne szabad, mert az előző időszak gyakorlatára hajaznak.” Kovács erre úgy reagált: az építési engedélyeket a kormányhivatal adja ki, az önkormányzat nem is dönt erről. Mi sem konkrét építési engedélyekre utaltunk, hanem övezeti besorolás változtatási kérelemre, túlépítés miatt – azaz amikor valaki a kerületi építési szabályzatban megengedettnél nagyobb épületet szeretne felhúzni vagy bővíteni.

Kovács Gergely személyes támadásokként beszélt a Kocsik Tekla alpolgármester szakmai teljesítményét érő kritikákra. A kérdés előjött a legutóbbi testületi ülésen is, amikor arra érkezett fideszes javaslat, hogy Kocsik bérezése a törvényi minimum legyen a gyenge teljesítménye miatt. Cikkünk megjelenése után Kovács Gergely nyilvánosan azt írta: „Teklának új ez a szerep, de remélem, idővel belejön.”

Kovács sem tagadja, hogy több pozícióba bizalmi embereit nevezte ki, ahová korábban pályázatot ígért. Ilyen a városüzemeltetésért felelős Fáber Kft. vezetői posztja, ahová egy cégvezetői és önkormányzati tapasztalat nélküli vezetőt választott. A kerület nemzetközi kapcsolatainak ápolásával megbízott tanácsadó szerződését a Közbeszerzési Döntőbizottság is vizsgálja, mert a „közbeszerzési törvény mellőzésével” kötötték meg.

Kritikák érték azt is, ahogy a polgármester a kerületi újság főszerkesztői posztját próbálta betöltetni. Egy átláthatatlan pályázaton nyert egy olyan jelölt, akit még a kutyapárti képviselők is alkalmatlannak találtak. A kinevezésére tett javaslatot végül visszavonták, később transzparens pályázaton választották ki az új főszerkesztőt.

Kovács szerint nem igaz az az állításunk sem, hogy az általa kinevezett tanácsadók a hivatali dolgozók bérének többszörösét vinnék haza. Ez például egy 1,1 milliós szerződés, de van olyan kinevezett is, akinek a 430 ezres tanácsadói csak az egyik megbízatása, mert önkormányzati cégben felügyelőbizottsági elnök, és még a jogi bizottságnak is külsős tagja.

Kovács tagadja, hogy káderhiánya lenne, azt állítja, ő tett szívességet a civil és nem párttag jelölteknek, hogy az MKKP színeiben indulhattak. Több forrásunk szerint azonban részben az emberhiányból következnek Kovács konfliktusos személyi döntései.

Kocsis Borbála is megerősítette az értesülésünket, hogy a választások előtt jelöltekre volt szüksége az MKKP-nak. „Nem Kovács tett nekem szívességet azzal, hogy jelölt a kutyapárt, nem jelentkeztem nála, hogy szeretnék képviselő lenni. Ő kért föl személyesen a jelöltállítás utolsó napjaiban, mert nem volt elég embere. Azt mondta, olyan képviselők kellenek neki, akik a kerületben élnek, dolgozni akarnak, és nem csak a gombokat nyomogatják. A polgármester állításaival szemben nagyon sokat dolgoztam az elmúlt 10 hónapban, ahogy a képviselői beszámolómban majd el lehet olvasni hamarosan. A kutyapártnak nem voltam soha tagja” – mondta Kocsis.

Tiborcz István látogatásának gyanúra okot adó körülményei

Több egymástól független forrásunk egybehangzó állítása szerint Kovács Gergely azután állította le az előző időszak átvilágítását, hogy idén február 25-én meglátogatta Tiborcz István. A polgármester szerint ez nem igaz, neki pedig dolga, hogy a nagyobb kerületi ingatlanbefektetőkkel beszéljen.

A látogatás kezelése azonban gyanút keltett Kovács munkatársai közt is. A találkozóról a kutyapárti képviselők is csak a utólag értesültek. A 444 egyébként jelen volt, amikor Tiborcz István megérkezett az önkormányzathoz, mert eljutott hozzánk információ arról, hogy találkozni fognak. Meg is kérdeztük akkor mindkét felet.

Pusztai-Csató szerint politikai hiba volt előzetesen titkolni a Tiborcz-találkozót, és nem lett volna szabad négyszemközt tárgyalni vele. „Ha megállapodnak olyan támogatásban, mint a Városmajor felújítása (Tiborcz cége 20 millióval száll be – a szerk.), akkor lehet azt kérni, hogy Tiborcz közvetlenül a kivitelezőnek fizessen, minden további közvetítő bevonása csak kínos találgatásokra ad okot. A legtisztább, ha a támogató a megrendelő tudomásával annak fizet, aki elvégzi a munkát.” Ha egy kerületi beruházással van problémája befektetőként, az az ügy a jegyzőre, a főépítészre tartozik, nem feltétlenül a polgármesterre, így elengedhetetlen a szakemberek jelenléte is – tette hozzá Pusztai-Csató. Kovács azt írta: „Valóban egyszerűbb és kényelmesebb lett volna kiposztolnom, hogy alapból mindenki menjen a fenébe, és biztos kaptam volna egy csomó like-ot rá, de a kerületnek meg az a jobb, ha adnak ezek az emberek pénzt a fejlesztésekbe.”

Először közölt részletek

Kovács azzal mutatja be korrupcióellenes munkáját, hogy milyen sokat spórol az önkormányzat az előző időszak közbeszerzéseihez képest.

Cikkünkben azt írtuk, azt senki sem tagadja, hogy kevesebbet költ az önkormányzat az előző időszak túlárazott közbeszerzései után, de a Kovács így is túlzó számokat mutat be, mert eltérő tartalmú megállapodásokat hasonlít össze.

Erre az állítása Kovács Gergely külön posztban reagált, amiből részleteket ismerhettünk meg a különböző közbeszerzésekkel kapcsolatban.

„Van, ahol ugyanaz maradt a tartalom, mint például a parkolás informatikánál. Ahol pedig változott a tartalom, ott a korábbi és az új egymásnak megfeleltethető, egységárakat hasonlítottuk össze” – írja az említett posztban Kovács. Az általa közölt számok szerint a Pokorni Zoltán vezetése alatt kiírt, majd visszavont közbeszerzés alapján a XII. kerület parkolási és közterület-felügyeleti informatikai rendszerének működtetése 210 millió forintba került volna, az új vezetés alatt 92 millió forintból oldják meg ezt a feladatot.

Ezek tehát részletesebb adatok a korábban közöltnél, és alkalmat adnak a két időszak költéseinek összehasonlítására.

Parkolás a Hegyvidéken. Fotó: Hegyvidéki Önkormányzat

Ha már parkolás, álljon itt még egy érdekes konkrétum egy kisebb tételről.

Tavaly november 21-én tárgyalta a képviselő-testület a parkolási rendelet megalkotásáról szóló napirendi pontot. A vonatkozó előterjesztést november 16-án kapták kézhez a képviselők, öt nappal később szavaztak róla, és még azon a napon a Fáber kötött egy szerződést, „Hegyvidék parkolási rendelet előkészítő tanulmány készítése tárgyban urbanisztikai kutatás elvégzése” címmel.

A szerződés 1,8 millió forint értékű, ám a Fáber beszerzési szabályzata szerint 500 ezer forint értékhatár felett legalább 3 árajánlatot be kell kérni szerződéskötés előtt. Ennél is érdekesebb, hogy a cégen belül többen is lettek volna, akik a fizetésükért (a kerület számára pluszköltség nélkül) elvégezték volna ezt a munkát.

A cikk forrásai

A polgármester felrótta, hogy első cikkünkben csak névtelen forrásokra hivatkoztunk. Tény, hogy a forrásaink nem merték névvel vállalni, hogy beszéltek velünk. Az elmúlt években általánossá vált, hogy a tényfeltáró anyagok informátorai félnek névvel nyilatkozni, mert tartanak attól, hogy retorziók érhetik őket. Több olyan képviselő sem vállalta a nevét, akik jelenleg is az MKKP képviselőcsoportjának tagjai.