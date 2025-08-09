Hétvégi olvasnivalók rapszövegekről, izlandi hadseregről, agyrohasztó bulizásról és a teljesen átalakul globális rendről

reggel 4
Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét nagyobb-fontosabb, érdekesebb, szórakoztatóbb cikkeivel. Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet közöttük válogatni.

Az élet itthon

Fotó: Kristóf Balázs/444

A héten villáminterjút készítettünk Orbán Viktorral: a miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy Dopeman stúdiójában járt. Írtunk arról is, hogy a Fidesz látványosan keresi a hangot és a csatornákat az online térben, régi módszereket újrahasználva, de kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten.

Ha már Tisza: a hetet Magyar Péter erdélyi eseményén készült riporttal kezdtük, és a héten írtunk arról is, hogy a korrupció feltárásának ígéretével lett polgármester a kutyapártos Kovács Gergely a XII. kerületben, ám eddig kevés eredményt tud felmutatni, míg a cikk folytatásában volt és jelenlegi MKKP-képviselők meséltek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát. A Lakmusz pedig azt mutatta be a héten, hogy a Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel.

Pénzek

Nagy Márton és az évek óta kergetett 4 százalékos növekedés
Fotó: Botos Tamás/444

Az amerikai vámok miatt új akcióterveket indít a kormány, ezért felidéztük, hogy az elmúlt években milyen akciótervek indultak, ahogy írtunk arról is, hogy Nagy Márton valahogy mindig jövőre várja a gazdaság fellendülését. A miniszter intézkedései komoly nyomást helyeznek a baromfiágazatra is, becslések szerint akár 60 milliárd forintos kár érheti őket. Gazdasági vonatkozású cikkünk volt az is, melyben arra figyelmeztettünk, kellemetlen meglepetések lehetnek majd az augusztusi rezsiszámlákban.

Világ

Ursula von der Leyen és Donald Trump július 27-én, Skóciában
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Globálisan erősödött a jobboldali populizmus, miközben a Trump-hatás az amerikai elnök politikájával legerőteljesebben szembeszálló politikusokat is felemeli: Tábor Áron elemzésében arról írt, hogy mit hozott a külpolitikában Trump második ciklusának első fél éve. Az USA-EU kereskedelmi megállapodás nyomán foglalkoztunk azzal is, hogy hogyan alakul át épp a világgazdaság a trumpi lépések hatására, és hogy vajon köthetett volna-e jobb dealt az EU.

A hét közepén írtunk hosszabban arról is, hogy mi a helyzet a Trump által Putyinnak adott ultimátummal, a cikk megjelenése óta friss fejlemény, hogy a két elnök jövő pénteken találkozhat Alaszkában. A megváltozott amerikai külpolitikához is kapcsolódott cikkünk arról, hogy hogyan alakult át a védelmi és szövetségi gondolkodás Izlandon, és interjút készítettünk Európa megváltozott lehetőségeiről és kihívásairól a finn biztonságpolitikai szakértővel, Minna Ålanderrel.

Írtunk arról, hogy katasztrofális a helyzet Gázában, ahova messze nem jut be elegendő élelmiszer a kétmillió lakos számára, és a cikk megjelenése után derült ki, hogy Izrael közben a teljes övezet elfoglalására készül. Bemutattuk, hogy Kína víz alatti adatközpontokkal készül az AI-forradalomra, és írtunk arról, hogy miután elítélték, Milorad Dodik első útja a Karmelitába vezetett, mit jelenthet mindez a saját és a régió szempontjából.

Írtunk emellett az András hercegről szóló, születőfélben lévő botránykönyvről, arról, hogy Carrara belepusztult a márványiparba, valamint hogy nem nagy ötlet a ChatGPT-vel megíratni az összes beadandódat.

Sziget

Fotó: Sziget

Charli XCX egy éve zöldbe borította a fél világot. Az agyrohasztó bulizás, a fülbemászó hyperpop és a neonzöld alsóneműk mögött rengeteg meló van – a munka gyümölcsét a szigetlakók is megkóstolhatták.

Fodball

Németh Hunor az MTK-ban
Fotó: mtkbudapest.hu

A magyar foci két nagy reménysége is hazajött már, mert fiatalokat kell játszatni az NB I-ben. Karriertemető vagy katapult lesz az új MLSZ-szabályozás? - tettük fel a kérdést a héten. És írtunk arról is, hogy gyűlnek a problémák Mészáros Lőrinc eszéki fociklubjánál, a szurkolók büntetésével reagált a vezetés.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Rendben van, hogy fél pillanat alatt tönkre tudjuk tenni bárki életét? Gyakorolhatunk közösségként efféle nyomást? Doxxolás, bullying, morális fölény volt a téma az eheti Tyúkólban.

Kapcsolódó cikkek

Megkérdeztük Orbánt Dopeman szövegeiről

Új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között. A miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Orbán: Nagy volt a gebasz

A miniszterelnök Dopeman műsorában elmondta, miért tartja borzalmasnak és ártalmasnak az oligarchák hivalkodását.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

DigiOrbán – a Fidesz régi-új válasza Magyar Péterre

A Fidesz bajban van, beindította a gépezetet. Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök, Harcosok Órája, Dopeman. Régi módszert reciklálnak modern köntösben, kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten. A választásokat is eldöntheti, hogy Orbán és stábja jól olvassa-e az online világot.

Rovó Attila
belföld

„De a Fidesz is agresszív. Akkor mi is engedjük el a kutyákat”

Magyar Péter két napot Erdélyben töltött, ott volt az első tiszás táborban. A rendezvény inkább szólt a Tisza Szigetekről, mint róla, és a szigeteseknek is fontosabb volt a közvetlen közösségük, mint a pártelnök. Régi Fidesz, sztorik Szigetekből, Magyar Péter és a permanens live. Riport.

Bábel Vilmos
POLITIKA

„Nagyon fura ebben az ügyben Gergő, mintha nem ő lenne, valami nem stimmel” – kaotikussá vált a helyzet a Hegyvidéken

A korrupció feltárásának ígéretével lett polgármester a kutyapártos Kovács Gergely a XII. kerületben, ám kevés eredményt tud felmutatni. A gyanús ügyek feltárása elkezdődött, de nem tartott sokáig. A polgármester fő bizalmasa ráadásul már az előző vezetés idején is helyzetben volt a Hegyvidéken.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

„Gergő átláthatóságot ígért, ha minden rendben van, a kérdésekre lehet nyugodtan válaszolni”

Kovács Gergely polgármester nyilvános posztban írta meg, hogy nem volt lehetősége válaszolni a 444 kérdéseire. Saját sajtósának levele közben világosan megmutatja: a cikk megjelenése előtt már közölték hivatalos álláspontjukat. Volt és jelenlegi MKKP-képviselők mesélnek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

A Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel

Ha át is csúsznak majd politikai reklámok a techcégek amúgy sem túl jól működő szűrőin, kampányt építeni erre nem lehet. Márpedig a Fidesz eddig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően sokat hirdetett. Új stratégia jön?

Német Szilvi
Média

Orbán Viktor csodafegyvere: minden évben akcióterv, legalább egy, néha több

A miniszterelnök rajong az akciótervekért, amelyek viszont általában arról tanúskodnak, hogy mennyire hatástalanok voltak a korábbiak. Most jön a tizenhetedik, de mi volt az előző tizenhatban?

Székely Sarolta
gazdaság

Nagy Márton: „Jövőre”

A nemzetgazdasági miniszter évek óta kergeti a 4 százalékos gazdasági növekedést. Mindig ezzel számol a következő évre, de sose jön össze. Talán majd jövőre.

Székely Sarolta
gazdaság

Évi 60 milliárd forint kár is érheti a magyar baromfitermelőket Nagy Márton gazdaságpolitikája miatt

Az árrésstop és az élelmiszer-feldolgozókra helyezett kormányzati nyomás miatt nehéz helyzetbe kerültek. A költségeiket nem tudják csökkenteni, de az áraikat sem tudják növelni, mert a vágóhidak „befagyasztották” a felvásárlási árakat.

Molnár Kristóf
gazdaság

Ideje igazán komolyan aggódni az augusztusban érkező rezsiszámlák miatt

Itt a rezsiévforduló, jön az éves elszámolás. Az inflációs adatok aggasztó jeleket mutatnak. Az állami MVM egy vezetője már hetekkel ezelőtt a fizetési haladék és a részletfizetés lehetőségével próbálta nyugtatni a fogyasztókat. A kormány közben bevet egy újabb kommunikációs trükköt.

Haász János
gazdaság

A valóság visszavág: a Trump 2.0 külpolitika fél éve

Globálisan erősödött a jobboldali populizmus, miközben a Trump-hatás az amerikai elnök politikájával legerőteljesebben szembeszálló politikusokat is felemeli. Nehéz pontos meghatározást adni arra a hullámvasútra, amit az új adminisztráció hozott a nemzetközi politikába.

Tábor Áron
külföld

A szabályok helyett eljött a bullying korszaka a világgazdaságban

Sokan felháborodva fogadták az EU és az USA kereskedelmi megállapodásának részleteit, de európai szempontból csak rosszabb opciók voltak terítéken. A tárgyalások során csak az amerikaiaknál voltak ütőkártyák. Hatályos a 15 százalékos vám, de ami igazán rossz: a bizonytalanság nem szűnt meg ezzel.

Horváth Bence
külföld

Trumpnak elege van, pénteken lejár a Putyinnak adott ultimátum, de semmiféle egyezség nincs a láthatáron

Tényleg elzárják az orosz háborús pénzcsapokat, vagy csak India zsarolására jó az egész? A másodlagos szankciók minden eddiginél hatékonyabbak lehetnek, Moszkva mégsem akar engedni.

Kolozsi Ádám
külföld

Alaszkában találkozik Putyin és Trump, hogy Ukrajna területéről tárgyaljanak

Jövő pénteken Ukrajna részvétele nélkül indulnak a tűzszüneti tárgyalások.

Kolozsi Ádám
külföld

Trump az EU karjaiba kergeti a hadsereg nélküli Izlandot

Izland eddig a GDP-je 0,014 százalékát költötte védelmi kiadásokra, ezt 1,5 százalékra tornássza. Az ország védelmét a NATO és az USA garantálja, de most az EU-val is kötöttek védelmi megállapodást, és már azt vizsgálják, érdemes-e lecserélni a koronát euróra.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

„Európának most leginkább időt kell nyernie, amíg a saját lábára tud állni”

Trump tényleg folyton „nyer” a gyenge európai vezetők ellen? Mi történt az európai védelmi politikában azóta, hogy Trump második elnöksége új helyzetet teremtett? Miért beszélünk folyton orosz veszélyről, ha nem bírnak Ukrajnával sem? Interjú Minna Ålander biztonságpolitikai szakértővel.

Inkei Bence
POLITIKA

A megtervezett éhínség

Katasztrofális a helyzet Gázában, és elsősorban Izraelen múlik, meddig marad ez így. A nemzetközi felháborodás hatására kisebb engedményeket tettek, de a tömeges éhezés enyhítéséhez sokkal többet kellene tenni, és sokkal gyorsabban.

Horváth Bence
külföld

Kína újabb víz alatti adatközpontot épít, hogy könnyebben tudják hűteni a szervereket a mesterséges intelligenciához

A mesterséges intelligencia működéséhez felfoghatatlan mennyiségű víz kell, ennek a legnagyobb részét hűtésre használják el. Mindenki keresi az optimális megoldást. Nyilván a kínaiak is.

Takács Lili
TECH

Miután elítélték, Milorad Dodik első útja a Karmelitába, szuverenitásvédő elvbarátaihoz vezetett

A másodfokú ítélettel folytatódott a boszniai szerb elnök február óta tartó jogi-politikai drámája, ennek volt része az újabb budapesti útja. Vajon TEK-eseket kért magának? Bár a magyar kormány a szuverenitásvédelemmel dobálózik, valójában ő avatkozik bele mások belügyeibe.

Németh Ferenc
külföld

Debil poénok, perverz kanosság, zéró morál – életrajzi botránykönyv készül András hercegről

A brit bulvársajtó már közli a részleteket egy András hercegről szóló, hamarosan megjelenő könyvből. Szó van benne Epsteinről, Trumpról, szexről, bizniszről. Egy gátlásokat nem ismerő, elkényeztetett, hatalmát fitogtató, magányos perverz képe rajzolódik ki.

Rovó Attila
külföld

Carrara belepusztult a márványiparba

Hamarosan maga a márvány is belepusztulhat a kitermelésbe. Ha ez ilyen ütemben folytatódik, kiürülhetnek a hegyek az Apuai-Alpokban.

Mészáros Juli
külföld

Buta maradsz, ha agyatlanul használod a ChatGPT-t a beadandóidhoz

Gondolhatnánk, hogy ez egyértelmű, de tömegek használják kritikátlanul a mesterséges intelligenciát, nemhogy az iskolában, de az élet minden területén.

Bódog Bálint
TECH

Charli XCX a Szigeten – ha véget ér a Brat Summer, többé nem tudom, ki vagyok

Charli XCX egy éve zöldbe borította a fél világot. Az agyrohasztó bulizás, a fülbemászó hyperpop és a neonzöld alsóneműk mögött rengeteg meló van – a munka gyümölcsét a szigetlakók is megkóstolhatták.

Bódog Bálint
zene

Tehetségesnek tartott fiatalok és karrierjükben megrekedt légiósok hazaáramlását hozza az új MLSZ-szabály

A magyar foci két nagy reménysége is hazajött már, mert fiatalokat kell játszatni az NB I-ben. Karriertemető vagy katapult lesz az új szabályozás?

Haszán Zoltán, Szily László
sport

Gyűlnek a problémák Mészáros Lőrinc eszéki fociklubjánál, a szurkolók büntetésével reagált a vezetés

Egyre több a probléma, elmaradnak a nézők, csökken a bevétel, nincs marketing, mit lép a klub? Brutálisan megemeli a belépők árát azoknak, akik kevesebbszer tudnak meccsre menni, mégis bérletet vesznek.

Székely Sarolta
foci
Podcast

Tyúkól#48: Lebuksz a csókkamerával, és a világ röhög rajtad. Oké ez így?

Rendben van, hogy fél pillanat alatt tönkre tudjuk tenni bárki életét? Gyakorolhatunk közösségként efféle nyomást? Doxxolás, bullying, morális fölény.

Oprics Dóra, Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast