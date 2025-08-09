Izrael visszautasítja a nemzetközi kritikákat, este összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Izrael határozottan elutasítja a Gáza város teljes elfoglalásának tervére adott nemzetközi kritikákat. Miután pénteken az izraeli biztonsági kabinet úgy döntött, hogy teljes ellenőrzés alá vonják a várost, egy sor éles bírálat érkezett az ENSZ-főtitkártól a brit, francia, német, EU-s, kínai és török vezetéstől. Szerintük a bejelentett, elvileg a Hamász lefegyverzését és a terület biztonsági ellenőrzésének átvételét célzó műveletek újabb katasztrofális pusztítással és civil szenvedéssel járnának, ezért felszólították Izraelt a terv visszavonására, Németország bejelentette, hogy felfüggeszti az izraeli fegyverexportját.

Este aztán azt is bejelentették, hogy szombat este összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa, hogy az izraeli tervekről beszéljenek. A BT összehívását sajtóinformációk szerint Nagy-Britannia kezdeményezte.

Fotó: EYAD BABA/AFP

A külföldi kritikákat ugyanakkor élesen utasítja el az izraeli vezetés. Israel Katz védelmi miniszter azt mondta, hogy azok az országok, amelyek elítélik Izraelt és szankciókkal fenyegetőznek, „nem fogják gyengíteni az elszántságunkat”.

A Gázai övezet kétmilliós lakosságának zöme abban a szűk tengerparti sávban és Gáza városban él, amit még nem foglalt el az izraeli hadsereg, nagyrészt menekülkttáborokban. Közülük körülbelül 700 ezren vannak Gáza városban, aminek az elfoglalására az izraeli terv irányul. Ezen a térképen a felső szürke négyzet alakú terület, a Gaza felirat alatt:

Az izraeli média szerint a terv kezdetben Gáza város teljes ellenőrzésének átvételére összpontosít, az itt élőket délebbre helyezve át. A hadsereg emellett átvenné az ellenőrzést a Gáza középső részén található menekülttáborokban és olyan területeken, ahol még túszokat tarthatnak fogva.