Kigyulladt az Intercity mozdonya, jöhet a pótlóbuszozás a Balatonnál

Kigyulladt mozdony miatt állt le a vasúti közlekedés Aszófő után a Balaton északi-partján. Mint az MTI a Mávinform alapján írja, a Szombathelyről menetrend szerint elvileg Budapestre tartó Kék Hullám InterCity mozdonyának a gépterében keletkezett tűz valahol Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között.

A lángokat a mozdonyvezető sikeresen eloltotta, nem sérült meg senki. Olvasónk beszámolója szerint:

„Akalinál kigyulladt a mozdony, visszatoltak Dörgicsére, tűzoltók érkeztek, várunk a forróságban, egyelőre 50 percet mond a pletyka. Nincs wifi, nincs kávé, nincs víz és légkondi.”

A műszaki hiba miatt több vonat utasainak pótlóbuszra kell szállniuk: a Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba indult Szabolcsi Tekergő Expressz helyett Aszófőtől pótlóbusz jár, a táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekergő pedig csak Aszófőtől közlekedik, odáig szintén pótlóbusszal lehet utazni.