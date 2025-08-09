Kukacos a víz Szakályban, a vízszolgáltató technikai meghibásodásról beszél

Nemcsak a székesfehérvári szülészeten ihatatlan a csapból folyó víz (ott a 2003-ban felújított épületben a gyerekeket sem lehet megmosdanti, olyan rossz minőségű a víz), Tolnában, Szakályon még látványosabban rossz a helyzet.

A csapból folyó vízben kukacok vannak – írja a megyei Teol, a Facebookon pedig fotókat is posztoltak a lakók a csapvízben lévő szúnyoglárvákról - merthogy a polgármester szerint valószínűleg róluk van szó.

Fotó: Facebook

A települést vezető Feuerbach Szabolcs a Telexnek arról panaszkodott, hogy a helyi vízszolgáltatásért felelős ERÖV Zrt. ugyan kijött, mintát vett és megállapította, hogy a vízminőség nem megfelelő, de azt „véletlenül se ismerik el, hogy kukacos volt a víz”.

A szakályi ivóvízmizéria már napok óta fennáll, az élőlények a csapokon lévő szűrőkön is átjutnak. A lap tudomása szerint a vállalat technológiai meghibásodásra hivatkozik, és vízhálózati fertőtlenítést ígér.

Szakályra hétfő óta lajtos kocsik viszik a vizet, de a helyiek szerint azokból is barna víz jön; az ERÖV dolgozói azt mondták nekik, hogy a szintén rossz minőségű vizet a szomszédos Hőgyészről hozták.