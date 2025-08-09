Még mindig nem megy az EESZT, az ügyeleteken lehet papír alapú receptet iratni

A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más ügyintézési portálok működése helyreállt, ahogy a Vendégem szállásalkalmazás is működik,azonban az EESZT még mindig nem működik - derült ki Takács Péter egészségügyi államtitkár szombat délutáni posztjából. A leállás pénteken kezdődött.

Takács az Energiaügyi Minisztérium közleményére hivatkozva arról ír, hogy az elektronikus közigazgatás hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután.

Takács azt írta, „a szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.”

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása viszont még mindig nem működik.

„Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása. Ezek most sajnos nem elérhetőek” - írta Takács.

Az államtitkár szombat délután a következő megoldásokat javasolta (bár ugyanezek szerepelnek az Energiaügyi Minisztériumtól megkapott közleményben is):

a hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja.

Amennyiben a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig.

A papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók.

Ezen felül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni - írta az államtitkár.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az EESZT is pénteken állt le, akkor Takács még nem posztolt semmit erről. Azután tett közzé javaslatokat, hogy Magyar Péter szombat délelőtt nekiment, majd kommentben egymást sértegették. Takács számon is kérte Magyaron, hogy ő miért nem csinál semmit a leállt EESZT-vel.

Takács egyébként most arról is írt, 2017. óta működik az EESZT, és most először van olyan technikai hiba, ami ilyen hosszú leállást okozott. A rendszer helyreállításán folyamatosan dolgoznak.