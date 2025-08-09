Nagyon rákaptak Frankfurtban a nevetőgázra, a hatóságok külön munkacsoportot alapítottak

Járványszerűen terjed a nevetőgáz Frankfurban, a város ezért külön bizottságot hozott létre a probléma kezelésére, és májustól betiltották a dinitrogén-oxid árusítását kiskorúaknak - írja a FAZ.

A rövid eufóriát okozó nevetőgáz az európai arisztokrácia körében már a 19. században kedvelt partidroggá vált, miután a gőzgép feltalálója, James Watt rájött, hogy lehet az akkoriban érzéstelenítésre is használt dinitrogén-oxidot könnyen, textilből készült tömlőkből szippantani.

Fotó: MARCUS BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A szer azonban közép- és hosszú távon hallucinációkat, hányingert és szédülést okozhat, ami akár oxigénhiányhoz és maradandó idegkárosodáshoz is vezethet - figyelmeztetnek a német hatóságok. Ebből néha tragédiák is lesznek: pár éve Moszkvában egy sakknagymestert és a barátnőjét találták halva, a fejükön zacskóval, mellettük nevetőgázas lufikkal, a halálukat fulladás okozta.

A frankfurti hatóságok most az online kereskedelem tiltására mennek rá, az Amazonról és a Woltról ugyanis szintén lehet például rendelni - illetve csak lehetett, a nagy online forgalmazók ugyanis most megígérték, hogy Frankfurt környékén ők is beszüntetik a forgalmazást.

Korábban New York-ban is illegálissá tették 21 év alatt a nevetőgázt, Hollandiában pedig három éve teljesen betiltották.