Országos tűzgyújtási tilalom van vasárnaptól

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnaptól újra országos tűzgyújtási tilalom van - közölte a Nébih.

Az ország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken - írják. A következő napokban is magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, így a kiszáradt erdőtalajok a kisebb csapadékot is azonnal elnyelik. Az extrém száraz biomassza miatt gyorsan terjed a tűz már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is.

A fenyvesek, az erdőfelújítások és erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében is. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdotuz.hu vagy a katasztrófavédelemoldalán lévő térképkről lehet tájékozódni.

„Már egy másodpercnyi odafigyelés százórás tűzoltást és százéves erdészeti helyreállítást előzhet meg” - írják.

(MTI)