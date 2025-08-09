Péntek délután óta nem működik az EESZT és a receptkiváltás

Péntek délután írtunk arról, hogy informatikai összeomlás miatt akadozik a receptkiadás a patikákban, országszerte érkeztek beszámolók erről, csak a kézzel írt recepteket tudták kiadni a gógyszertárakban. Szombat délelőtt egy patikus jelezte nekünk, hogy még mindig ez a helyzet, és mint fogalmazott, rövidebb üzemszünetek korábban is előfordultak, de ilyen hosszú leállásra nem emlékszik.

Felhívtuk az EESZT Információs portálon megadott számot, ahol szintén azt a választ kaptuk, hogy egyelőre valóban nem megy a receptkiadás, és akinek sürgősen kéne gyógyszert kiváltania, az a 1812-es egészségvonalat felhívva tudja intézni ezt.

Hasonlóan a pénteki állapothoz, jelenleg nem tölt be a magyarorszag.hu oldal sem. A hiba okairól és a helyreállítás várható időpontjáról kérdéseket küldtünk a Belügyminisztériumnak, amennyiben válaszolnak, frissítjük a cikket.