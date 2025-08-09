Thuróczy Szabolcs: „Ha jövőre megint ebben a száraz szarban fogunk tapicskolni, akkor végünk van”

Thuróczy Szabolcs szerint öngólt lőtt a kormány azzal, hogy felháborodott Majka fejbelövős performanszán, hiszen fél éve még azt mondták, semmi közük a korrupt miniszterelnökről szóló Csurran cseppen számhoz, most pedig ők vállalják fel, hogy tényleg róluk szól. Ez ebben az évben a tizedik vagy huszadik öngól - mondta a színész az Ördögkatlan fesztiválon Veiszer Alindának. (A beszélgetést itt lehet megnézni.)

Pintér Béla és Thuróczy Szabolcs a Titkainkban Fotó: Pintér Béla és Társulata

A Telex szemléje szerint Thuróczy a beszélgetést azzal kezdte, hogy egy teljes Ördögkatlan kijönne Rogán Barbara egyetlen karkötőjéből. „A Hermès táska 23 millió, zsebkendőt meg egy szájfényt tudsz belerakni. Amikor azt gondolod, hogy az elmebetegségnek nincs már határa! És megy be a Chanel boltba, hogy vesz még egy táskát.” (Valójában nem tudni, bementek-e, de Rogánékat pont akkor fotózták le Caprin a Chanel bolt előtt, mikor Orbán Tusványoson tartotta a beszédét.)

Thuróczy arról beszélt, ő nem akar közélettel foglalkozni, de nem tudja elkerülni, mert a politika folyamatosan adja a témát. A hangulat nagyon feszültté teszi, így néha félreáll az autóval és ordít. Arról beszélt, hogy így legalább nem lesz rákos. Ha nem ordít, akkor úgy vezeti le a feszültséget, hogy Bödőcs Tiborral sms-ezik. Már több mint 10 ezer sms-t váltottak.

Elmondta, hogy vidéki fiatalként a rendszerváltás környékén még a Fideszre szavazott, mert nem látott mást, de mostanra úgy véli, „az MDF már egy jó minőségű tokaji bor ehhez a koccintókultúrához képest, amit ma politikának nevezünk.” A politika átalakult, szerinte már csak a pénz érdekli őket.

A jövőre vonatkozóan arról beszélt, nyugodtabb életet szeretne, „hogy kicsit felszabaduljon a társadalom, és fasza, fontos dolgokra lehessen koncentrálni.” A jövő évi parlamenti választásra utalva arról beszélt, ha nem így lesz, elhagyja az országot és Rijekába költözik.

„Ha jövőre megint ebben a száraz szarban fogunk tapicskolni, akkor végünk van.”

Felháborítja, hogy a kormány milyen kulturális produkciókat finanszíroz, szerinte a tündöklő középszer dorbézol, égetik a pénzt, mintha nem lenne holnap. A Hunyadi sorozatot megpróbálta megnézni, de elaludt rajta.