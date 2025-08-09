Tűz ütött ki a córdobai mecset-katedrálisban, oltás közben egy tűzoltó hőgutát kapott

Az 1984 óta az UNESCO által védett dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrálisban egy takarítógép okozhatott tüzet a műemlék belsejében lévő Almanzor-kápolnában állt. José María Bellido polgármester azt mondta, hogy bár a tűz a műemlék több részét érintette, a városi tűzoltóság három egysége gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat sikerült eloltani, és „nem történt katasztrófa”.

Az oltási munkálatokban részt vevő egyik tűzoltót hőguta miatt el kellett szállítani a helyszínről, állapotáról egyelőre nincs több információ. Összesen három tűzoltóegység dolgozott a templom külső részén, belsejében és a tetőn, együttműködve a mecset felújítását végző munkásokkal.

Demetrio Fernández nyugalmazott püspök az újságíróknak elmondta, hogy a tűz helyi idő szerint körülbelül este negyed tízkor keletkezett, a nagy erővel fellobbant lángok gyorsan átterjedtek a tetőre, ami riadalmat keltett a környéken.

Ez volt a harmadik tűzeset a több mint ezeréves mecset-katedrális történetében, a mostanit megelőzően 1910-ben és 2001-ben csaptak fel lángok a műemlék épületben.

Córdoba a mórok székhelye volt uralmuk idején, és ottani mecsetjük a legnagyobb és legimpozánsabb volt Európában. Eredetileg 785-ben épült, majd a 10. században több bővítésen esett át. A mór uralom alóli felszabadulás (reconquista) után a 13. században katolikus székesegyházzá alakították át. Ez ma Spanyolország egyik legismertebb látványossága, amelyet tavaly több mint kétmillióan látogattak meg. A tűz eloltása után szombaton ismét megnyitották az érdeklődők előtt. (MTI)