Zelenszkij visszautasította, hogy területeket adjon át Oroszországnak

Volodimir Zelenszkij elnök egy reggeli videóbeszédben reagált a Trump-Putyin találkozóról szóló bejelentésre és arra, hogy Ukrajnának Trump elképzelése szerint az ellenőrzése alatt lévő területeket kellene átadnia a béke érdekében Oroszországnak.

„Az ukrán területi kérdésre adott válasz már benne van Ukrajna alkotmányában. Ettől senki sem fog, és senki sem fog tudni eltérni” – mondta, arra utalva, hogy az ukrán alkotmány nem engedi a területekről való lemondást.

„Természetesen nem fogunk Oroszországnak jutalmat adni azért, amit tett... Az ukránok nem fogják átadni a földjeiket a megszállóknak”

– mondta a Telegram-csatornáján megjelent videóban Zelenszkij.

A szerdai Putyin-Witkoff-találkozó után Trump bejelentette, hogy jövő pénteken Alaszkában találkozik az orosz elnökkel, és körvonalazta a béketervének területi elgondolásait. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának területeket is át kell átengednie a háború befejezése érdekében, és területcserékről beszélt. Sajtóinformációk szerint a terv értelmében Ukrajnának le kellene mondania a Donbasz egészéről - vagyis olyan területekről is harc nélkül vissza kellene vonulnia, amiket a 2022 februári orosz invázió óta sem tudott még Oroszország elfoglalni.

Zelenszkij ugyan igyekszik konstruktív, a tűzszüneti megállapodásra törekvő államférfiként feltűnni, ez lényegében azt jelentené, hogy Ukrajna bevonása nélkül döntenének a területéről, ami számára ultimátum lenne. Mostani megszólalálása az első, amiben jelzi, hogy a területekről való lemondás számára vörös vonal, amit elutasít.

„Ukrajna készen áll a valódi döntésekre, amelyek békét hozhatnak. Minden ellenünk hozott döntés, minden Ukrajna nélküli döntés egyben a béke elleni döntés is. Ezek semmit sem fognak nyújtani. Ezek halott döntések, soha nem fognak működni. És mindannyiunknak valódi, élő békére van szüksége, amelyet az emberek tiszteletben fognak tartani. Készen állunk Trump elnökkel együtt, minden partnerünkkel együtt arra, hogy egy valódi és ami a legfontosabb, tartós békéért dolgozzunk – egy olyan békéért, amely nem fog összeomlani Moszkva vágyai miatt”

– mondta az ukrán elnök, jelezve, hogy Ukrajna nem tesz területi engedményeket a békemegállapodásról szóló tárgyalások során.

(Ukrainszka Pravda, Strana)