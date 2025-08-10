A túszok hozzátartozói szerveztek tüntetést Gáza megszállása ellen Tel-Avivban

Tízezrek tüntettek szombaton Tel Aviv-ban a Hamász által elhurcolt túszok hozzátartozóinak felhívására, miután az izraeli vezetés bejelentette, hogy teljes katonai megszállás alá vonják a Gázai övezetet. A hozzátartozók attól tartanak, hogy a tervezett megszállás veszélybe sodorja a túszok életét.

Tüntetők Tel Aviv-ban augusztus 9-én. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az izraeli kabinet pénteken döntött a 2023 októbere, a Hamász által elkövetett terrortámadás óta folyamatos izraeli offenzíva alatt álló palesztin terület megszállásáról. Gázában jelenleg megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben.

Az Izraeli Fegyveres Erő (IDF) szerint 50 túsza maradhatott a Hamásznak, közülük 20-an lehetnek életben. (via Haaretz)