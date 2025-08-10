Az oroszok nyírják a YouTube-ot, ezzel a hanyatló televíziózás váratlan löketet kapott

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Oroszországban a YouTube mára már csak VPN-nel vagy más technikai kiskapuval érhető el.

A platform orosz versenytársai egyelőre nem csábították át a lemorzsolódott nézőket.

Sokan úgy döntenek, inkább nem néznek videókat, visszatérnek a tévéhez.

Egy új törvénnyel az orosz kormány a VPN-es youtube-ozókat is elrettentheti.

Elindítod a videót, a hirdetés úgy-ahogy betölt, de mire épp kinyitná a száját a kedvenc videós esszéistád, lefagy a kép, megjelenik a betöltés ikon. Pedig befizetted a számlát, ott a 4G ikon a jobb felső sarokban, és az előbb még használtad a térképet. Újraindítod a telefont, a videó meg se moccan. Ismerős érzés? Oroszok milliói élik át tavaly augusztus óta rendszeresen.

„A problémák 2024. augusztus 1-jén kezdődtek, amikor a YouTube teljesen leállt. Két napig küzdöttem vele, majd a férjem letöltött egy frissítést valami oldalról, hogy elkerüljük a blokkolást – és voilá! Hirtelen minden működött. Pedig addig nem volt problémám az okostelefonommal.”

Ezt a Moszkva közelében élő Okszana nyilatkozta még tavaly a Meduza orosz emigráns lapnak, amikor először lehetett hallani arról, hogy Oroszországban elkezdték korlátozni a YouTube-ot. A lap egy orosz távközlési iparági forrástól úgy értesült, a kormány cenzúráért felelős része úgy döntött, a YouTube adatátviteli sebességét 128 kilobit/másodpercre csökkentik – így a videók nézhetetlenné, sok esetben lejátszhatatlanná váltak.

Az orosz illetékesek és a távközlési vállalatok az országot a háború kitörése után elhagyó Google elhanyagolt szervereire fogták a lassulást. Az iparági források egybehangzó véleménye szerint azonban a hatalom állt mögötte, december óta pedig az orosz YouTube-ot de facto is halottnak minősítették – mostanra annyira csökkentették a hozzáférhetőséget, hogy szinte csak VPN-nel elérhető az oldal.

Az oroszok az információsszerzés új módszereit keresik

A tévé alternatívája