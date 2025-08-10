Egyre csontosabbak vagyunk – és egyre hülyébbek is

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A 90-es években itt volt a heroin chic, a 2000-es évek eleji tömény bodyshaming után megérkezett a plus size ünneplése és a fogadd el magad mozgalom, majd ezzel együtt az egyre nagyobb fenekek és ajkak plasztikáztatása, hogy a 2020-as években újra eljussunk oda, ahol a 90-es években egyszer már jártunk: a minél csontosabb külső éltetéséig. Amellett hogy gyaníthatóan már fél Hollywood Ozempicet használ, az utóbbi napokban/hetekben épp azon csodálkozik nagy erőkkel az internet egy része, hogy a Wednesday sorozattal befutott Jenna Ortega hirtelen nagyon csontos arccal vörös szőnyegezett, és hogy Miley Cyrus is csontos arcéleket villantott egy magazin címlapján. Utóbbin egyébként az énekes teljesen meztelenül szerepel, de 2025-ben már nem ilyeneken akadunk fenn, hanem olyanokon, hogy valakinek eltűntek-e a zsírpárnák az arcából, vagy sem, és hogy

ez vajon az ozempicnek köszönhető?

vagy plasztikai sebész műve?

vagy az arcjógáé?

esetleg a Kim Kardashian-féle arctartó(?)feszesítő(?)leszorító(?) hatása?

Mindenekelőtt egy kis nyilvánvaló: az arc magától is változik hízás, fogyás, sőt az idő hatására is, harminc-negyven felett általában maguktól is eltűnnek a zsírpárnák, és csontosabb, karakteresebb lesz az arc. Jenna Ortega mondjuk még csak 22 éves, de mindenki más és más genetikával érkezett erre a világra, nem itt fogjuk megmondani, hogy kinek mi történt az arcával, vagy hogy egyáltalán történt-e vele valami.

Ami biztos, hogy a buccal fat removal, vagyis az arcban található zsírpárnák eltávolítása évek óta szerepel a népszerűbb plasztikai sebészeti beavatkozások között. 2021-ben Chrissy Teigen például nyilvánosan beszélt arról, hogy aláveti magát egy ilyen műtétnek, és bár nem mindenki beszél róla ennyire nyíltan, a nagy tudású internet tudni véli, hogy nagy eséllyel Bella Hadid és Zoë Kravitz is ennek köszönheti csontos arcéleit.

A plasztikai sebészek szerint ez egy „minimálisan invazív” beavatkozás, ami körülbelül annyi időbe telik, mint egy fogtömés. Helyi érzéstelenítéssel végzik, a szájon belül ejtenek egy apró kis bemetszést, amin keresztül eltávolítják a zsírt, és kész is. Ha valaki bírja a horrort, az alábbi videón megnézheti, miként működik egy ilyen műtét a gyakorlatban: