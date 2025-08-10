Győzike ismét bíróságra megy a sikkasztási ügyével

„A Kúria elrendelte a perújrafelvételt, mert sok eljárási hiba történt. Összegszerűen sem egyeztek a dolgok” – Gáspár Bea a Best Podcastban beszélt férje, Gáspár Győző sikkasztási ügyének újranyitásáról. A következő tárgyalást szeptemberre tűzték ki.

Gáspár Győző a Fidesz 2022-es választási eredményváró rendezvényén Fotó: Szász Zsófi

Győzike ellen nyolc éve fogott nyomozásba költségvetési csalás és sikkasztás miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): házkutatást tartottak, 200 millió forintot vittek el a széfjéből, ingóságaira árverést tűztek ki. A vád szerint úgy vett ki 50 millió forintot az édesapja érdekkörébe tartozó cég számlájáról, hogy nem adózott utána. Aztán 2018-ban a NAV arra jutott, hogy mégsem történt adócsalás, így a sikkasztás miatti eljárást is megszüntették.

2020-ban is a vádlottak padjára került, jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt. A vádak szerint 2012 és 2016 között több drága autót hozott be külföldről, ezeket eladta, adót azonban nem fizetett utánuk. A kárt azóta megtérítette, az ügyészség pedig pénzbüntetést indítványozta.