Nagy István agrárminiszter is poloskázott egyet

POLITIKA
„Zöld vándorpoloska invázió a kertekben!” – írja Nagy István agrárminiszter vasárnapi Instagram-posztjában. „Az utóbbi forró nyarú években annyira elszaporodott, hogy jelentős kárt okoz a zöldségfélékben. Elszaporodásának kedvez egyre melegedő éghajlatunk.” Az informatív poszthoz poloskairtós kép is dukál:

Forrás: Nagy István/Instagram

Emlékezetes, hogy mikor Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédében poloskának nevezett minden vele szemben kritikus bírót, civilt és újságírót, hamarosan pontosított: „Miért poloska? Mert lehallgatta a feleségét. Ha nem hallgatta volna le, nem hívnák így” – posztolta a miniszterelnök, utalva Magyar Péterre, aki lehallgatta volt feleségét, az egykori igazságügyi minisztert, azaz Varga Juditot.

Ember legyen hát a talpán, aki ezek után megfejti, kikre utal a poloskairtó Nagy István az alábbi sorokkal: „Különösen nagy kárt tesz a paradicsomban, uborkában, zöldbabban, de megtámadja a szőlőt, az epret, szedret is. Nemcsak szúrásaival okoz kárt, de bűzmirigyeinek és emésztőnedvének váladékával, valamint ürülékével beszennyezi, így élvezhetetlenné teszi a zöldségeket.”

POLITIKA vándorpoloska poloska Agrárminisztérium fidesz uborka uborkaszezon magyar péter zöldség rovarirtó mezőgazdaság nagy istván orbán viktor Varga Judit paradicsom kertészkedés bűz büdös
Poloskáknak nevezett bírókat, civileket és újságírókat Orbán, és húsvéti nagytakarítást ígért

Orbán arról is beszélt, hogy az Európa vezetői nem segíteni akarnak Ukrajnán, hanem gyarmatosítani. Videón a miniszterelnök beszédének legerősebb pillanatai.

Horváth Bence
POLITIKA

Orbán Viktor azt állítja, a poloskát Magyar Péterre értette

Amiért lehallgatta a volt feleségét, Varga Juditot.

Fődi Kitti
belföld

Magyar Péter ledobta a hangfelvételt, amin Varga Judit arról beszél, hogy Rogánék belenyúltak a Völner-Schadl-ügy nyomozati irataiba

A házaspár Rogán Antal érintettségéről beszél.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA