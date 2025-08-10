Nem léphet fel a Punnany Massif a Soproni Sörnapokon, öt nappal Tusványos után felmondták a velük kötött szerződést

Jövő hétvégén rendezik Sopronban a Sörnapokat, egy olvasónk szombaton jelezte, hogy a háromnapos fesztivál egyik fellépője, akárcsak tavaly, a Punnany Massif lett volna. A forrásunk azt is megírta, hogy a szervezők már le is szerződtek a zenekarral, ám később felbontották a szerződést, és tudomása szerint a döntést Farkas Ciprián fideszes polgármester hozta meg, aki attól tartott, hogy „a Tusványosihoz hasonló balhé” lesz a Punnany soproni fellépésén is.

A zenekar menedzsmentjénél telefonon érdeklődtünk, végül egy írásos nyilatkozatot kaptunk Narday Álmos menedzsertől vasárnap:

„Július 29-én informáltak minket a szervezők, hogy »a rendezvény koncepciójának átalakítása miatt« elállnak a szerződéstől. Ehhez minden joguk megvolt, és a szerződésben foglaltak szerint teljesítették is az elállásra vonatkozó feltételeket, mi pedig sajnálattal, de természetesen tudomásul vettük a döntésüket.”

A válaszából az is kiderült, hogy a zenekar fellépését még jelentették be, amikor a szervezők erről értesítették őket, illetve hogy a zenekar a Soproni Városmarketing Nonprofit Kft.-vel állt szerződésben. Ez egy száz százalékban önkormányzati tulajdonú cég, jelenlegi ügyvezetője az a Kuslics Balázs, aki korábban a városháza sajtófőnöke volt, de felbukkant a neve az erősen fideszes pártlapnak tűnő, a kormányzati médiabirodalomhoz tartozó Mediaworks által nyomott „ingyenes közösségi hetilap”, a Soproni Téma felelős kiadójaként is.

A polgármestert és a sajtóreferenst e-mailben kerestük még szombaton, hogy megtudjuk, ki és miért döntött a szerződés felbontása mellett, és mennyi pénzt bukott ezzel a város. Forrásunk szerint ugyanis a szervezőknek 1 millió forintjukba került, hogy kiléptek a már aláírt megállapodásból. A cikkünk megjelenéséig egyiküktől sem kaptunk válaszokat.

Noha a szervezők a zenekarnak a koncepció átalakításával magyarázták a szerződéstől való elállást, az feltűnő, hogy a döntés valóban a tusványosi koncert után néhány nappal született.

A Punnany július 24-én úgy lépett fel a Fidesz erdélyi házi fesztiválján, hogy Felcser Máté, a Punnany egyik alapítója a pólóján a NER által 2016-ban beszántott Népszabadság logóját viselte. Eljátszották egy erősen kormánykritikus számukat is, miközben a háttérben több kisebb párt, így például a Jobbik, a Párbeszéd, valamint a Fidesz szatellitpártja, a KDNP áthúzott logója volt látható. A koncert után Farkas Roland Wolfie, a zenekar másik alapítója azt mondta kérdésünkre: „Azt gondolom, hogy reflektálnunk kell arra, ami történik Magyarországon”, és azt mondta, azért is vállalták a fellépést, „mert egy picit meg szerettük volna hackelni” a rendezvényt.

Hogy ok-okozati összefüggés van-e a tusványosi eset és hirtelen jött „koncepcióváltás” között, azt nehéz megmondani. Az mindenesetre érdekes, hogy a szintén a kormányzati médiabirodalomhoz tartozó Kisalföld augusztus 3-i cikkében még csak a fesztivál első napjának fellépőit tudta ismertetni – nyilván nem volt még meg a beugró az elutasított Punnany helyére –, és mindössze négy napja tudta hírül adni az önkormányzati kézben lévő városi média, hogy teljessé vált a sörnapok programja. Ez igen kései időpont egy ilyen rendezvényhez képest.

Úgy tudjuk egyébként, hogy a Punnany szombaton, 16-án lépett volna fel, aznap végül időrendben a Nemazalány x Sofi, az Anna and the Barbies és végül esti fő idősávban Ganxta Zolee és a Kartell lép fel. Hogy közülük ki ugrott be a Punnany helyére, azt nem tudjuk, a három fellépő egyikének facebookos eseményei között sem szerepel ugyanis a soproni fellépés. A rendezvények logikája alapján minden bizonnyal ők lettek volna az este első számú produkció, tehát az utolsó fellépők, de ezt biztosan nem tudhatjuk.

Azt viszont tudjuk, hogy nem a Punnany az első nemfellépő Sopronban. Pottyondy Edina tavaly nyáron írta meg a Facebookján: „Sopron városában az önkormányzati fenntartású művelődési intézményekben nincs időpont Pottyondy Edina számára. Soha, semmikor (…) A politikai közösség, ami szeret úgy hivatkozni magára, mint akik »sosem vetemednének arra, hogy elhallgattassák azokat, akik nem értenek egyet velük«, Sopron városában nem ad termet a stand-up előadásomra, nem engedi a saját polgárainak, a saját választóinak, hogy maguk döntsenek arról, hogy meghallgatják-e Pottyantós kisasszonyt.”