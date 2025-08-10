Panaszkodnak a vendéglátósok, hogy nem alakul jól a szezon Olaszországban

Közel 13 millió jármű mozgott a mostani hétvégén az olaszországi autópályákon és más utakon az üzemeltetők adatai szerint, az idegenforgalmi szakma képviselői mégsem elégedettek az idei nyári szezonnal.

Augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepének a hete nyári csúcsidőszaknak számít Olaszországban. A gyárak és üzletek egy része ilyenkor bezár, és szeptemberben nyit újra. Ráadásul az idei nyár legmelegebb napjai következnek. Vasárnap közel negyven fok lesz Firenzében, de a Pó-alföldön, a Tirrén-tengerre néző régiókban, Szardínia szigetén és az Adriai-tenger partjain is.

A Federalberghi szállodaszövetség úgy számolt, hogy június és szeptember között harminchatmillió olasz vesz ki szabadságot, és utazik el valahova. Nyolcvannyolc százalékuk belföldön nyaral.

A szezon azonban nem hozza a várt eredményt a Federalberghi elnöke, Bernabo Bocca szerint, aki a klímaváltozással magyarázza, hogy a hőségben sokan már nem a nyári hónapokban utaznak vakációzni, vagy a tengerpart helyett a hegyeket választják.

A strandokon az idén nincsen telt ház, a Dolomitokba vezető utakon viszont szombaton is több kilométeres sorokban álltak a turisták autói – mondta. Hozzátette, hogy az olasz idegenforgalom megérzi az amerikaik távolmaradását is,

akik húsz százalékkal kevesebben érkeztek tavalyhoz képest.

A fizetős strandokat tömörítő Assobalneare adatai szerint júliusban a tengerpartokon és uszodákban több mint húsz százalékkal kevesebb jegy fogyott, mint egy évvel ezelőtt.

Rosignano, Olaszország Fotó: LORENZO CARMELLINI/NurPhoto via AFP

Az Adria-parti Pescara strandtulajdonosa, a térségbeli strandszakszervezet elnöke, Riccardo Padovano a La Repubblica napilapban vasárnap megjelent interjúban elmondta, hogy a júliust mínusz huszonöt százalékkal zárták tavalyhoz képest.

Az Altroconsumo fogyasztóvédő szervezet adatai szerint az idegenforgalmi árak tavalyhoz képest öt százalékkal emelkedtek.

Egy napernyő és két napozóágy heti ára átlagosan kétszáztizenkét eurónak felel meg. Ugyanaz 2021-ben száznyolcvankét euróba került.

Minden költséget számolva egy kétgyerekes család több mint hatezerötszáz eurót költ egy hét tengerparti nyaralásért. Az Altroconsumo szerint ez az oka, hogy az olaszok több mint negyven százaléka három és öt nap közötti vakációt engedhet meg magának. (MTI)