Több mint 400 tonna fémhulladékot gyűjtött össze egy eleki férfi, de ólomakkumulátorokkal is nagyban csencselt

Egy 67 éves, büntetlen előéletű férfi Eleken engedély nélkül fémhulladékot és akkumulátorokat gyűjtött az elmúlt öt évben, a Békés Megyei Főügyészség közleménye alapján elképesztő szorgalmasan.

Ez idő alatt ugyanis

405 824 kilogramm fémhulladékot adott el 1230 tételben, és további 22 502 kilogramm veszélyes hulladéknak minősülő ólomakkumulátort (121 adagban)

engedéllyel rendelkező fémkereskedőnek úgy, hogy ő maga hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére érvényes engedéllyel nem rendelkezett.

Hulladékot ürít egy teherautó a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ Központjában 2019. február 6-án. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A férfival szemben különösen jelentős mennyiségű veszélyes hulladékra folytatólagosan elkövetett, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség. Próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását javasolják.