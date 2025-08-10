Trump a 2028-as elnökválasztási indulásával viccelődött az azeri diktátornak, aki rögtön vette a lapot

Augusztus 9-én átfogó békemegállapodást kötött egymással Azerbajdzsán és Örményország Washingtonban. Donald Trump a tárgyalások után ajándékokat válogatott Ilham Alijev azeri erős embernek a Fehér Házban, amikor levett a polcról egy „Trump 2028” sapkát. A 2028 itt az elnökválasztásokra utal, amin Trump már nem indulhat a két ciklusos limit miatt.

Trump megmutatja a vigyorgó Alijevnek a sapkát, és elmagyarázza, hogy ugyan nem szabad, „sokan akarják”, hogy elinduljon a '28-as elnökválasztáson is.

„Ahogyan mi is”

– válaszolja csípőből az Azerbajdzsánt 2003 óta vezető Alijev. A teljes videót itt lehet megnézni.

Trump régóta célozgat arra, hogy az amerikai alkotmányt semmibe véve versenybe szállna egy harmadik elnöki ciklusért. Ha tényleg elindul, az minden bizonnyal polgárháborúval fenyegető alkotmányos válságot okozna az Egyesült Államokban. Közben Trump fia is beszélt már arról, hogy elindulna a választáson.

