Újra működik az EESZT

Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, beleértve az EESZT-t is újra működik – derül ki az Energiaügyi Minisztérium vasárnap reggeli sajtóközleményéből.

Magyarország e-közigazgatása augusztus 8-án kezdett el akadozni, nem lehetett elérni például a magyarorszag.hu-t, a DÁP felületeit, vagy a Vendégem szállásalkalmazást.

Ezeknek a szolgáltatásoknak a nagy része másnap, augusztus 9-én újra működött, de az EESZT nem, ezért a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell.

Mindeközben Magyar Péter és Takács Péter egészségügyi államtitkár komment háborút folytattak a leállásokról. Magyar azt kérte számon Takácson, hogy a kormány miért nem ad tájékoztatást, és miért nem teszi lehetővé, hogy amíg a hibát elhárítják, az emberek hozzájussanak a gyógyszereikhez.

Ezután álltak át papíralapú receptírásra az ügyeleteken, de előtte még Takács számonkérte Magyar Péteren, ő miért nem tett semmit a leállt EESZT-vel:

Fotó: Takács Péter Facebook-oldala

A minisztérium közleménye szerint a problémát több hardver-elem meghibásodása okozta.