11 liter ayahuascát és több üveg varangymérget foglaltak le a rendőrök egy spanyol birtokon, ahol spirituális elvonulásokat tartottak

A rendőrség három embert tartóztatott le, 11 liter ayahuascát, 117 San Pedro kaktuszt és több üveg varangymérget foglalt le egy razzia során két vidéki birtokon, ahol spirituális elvonulásokat tartottak, illetve „asztrális utazásokat” ígértek az embereknek, írja a The Guardian.

Az elvonulások egyik helyszíne Fotó: Guardia Civil

A spanyol rendőrség öt hónappal ezelőtt kezdett vizsgálódni az alicantei Pedreguer településen működő vállalkozás ellen, miután egy vásárlójuk panaszt tett a cég ellen. Ezután fedezték fel, hogy a díjnyertesnek titulált, nemzetközileg elismert spirituális központként hirdeti magát a cég, amely „hagyományos gyógyító” jellegű elvonulásokat kínált. A három-, illetve ötnapos csomagok átlagosan 1000 euróba, vagyis közel 400 ezer forintba kerültek, tartalmazták a szállást, egyfajta támogatást, illetve a különféle szerek árát is.

„A lelkigyakorlatokon legfeljebb 20 fős csoportok vettek részt, akiket a szervezet hat alkalmazottja kísért el „asztrális utazásukon”, közölte a rendőrség. Hetente több ilyen lelkigyakorlatra került sor, aminek eredményeként a nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a csoport az elmúlt évben több százezer eurót keresett. Ennek nagy részét készpénzben fizették ki, be sem vallották, emellett több külföldi bankszámlával is rendelkeztek.

11 liter ayahuascát és több üveg varangymérget foglalt le a hatóság Fotó: Guardia Civil

A hatóság szerint a razzia idején 16 ember volt elvonuláson. A központban egyébként nem volt megfelelő felszerelés a mérgezéses esetek kezelésére, ráadásul a keverékeket egy „házi készítésű, kezdetleges laboratóriumban készítették, ahol a higiéniai körülmények sem voltak adottak”.

Az ayahuasca, a San Pedro, a varangyméreg, a vadruta és a mimóza pudica tiltott szerek Spanyolországban, a fogyasztásuk nem engedélyezett, mert bár természetes anyagok, rendkívül veszélyesek lehetnek az egészségre.

Két férfit és egy nőt – akiket feltehetően a csoport vezetőinek tartanak – letartóztattak, míg öt másik személyt, akik „spirituális vezetőként” szolgáltak, vizsgálat alatt állnak. Mindegyiküket kábítószer-kereskedelemmel, pénzmosással és bűnszervezethez tartozás vádjával tartóztatták le.

