6 kiló kokaint találtak egy utas táskájában Ferihegyen

Több mint 6 kiló kokaint találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy Ecuador-Isztambul-Budapest útvonalon érkező magyar állampolgárságú utas csomagjában - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A pénzügyőröknek a rendőrök hívták fel a figyelmet az utas csomagjaira, amik között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak, ami a felépítése miatt gyanút keltett.

„Az eszköz külső borítása ugyanis preparált volt, szélei ragasztottak, rögzítései nem eredetiek, idegen csavarokkal erősítettek”

- számolt be a NAV. A többrétegű burkolat lebontását követően a készülékből összesen 6540 gramm kábítószergyanús anyag - a kábítószerteszt szerint kokain - került elő. A csaknem 200 millió forint feketepiaci értékű kábítószert és a csempészt a pénzügyőrök átadták a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak.