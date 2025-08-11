65 év után találtak meg egy Antarktiszon eltűnt férfit

Egy olvadó gleccserben találták meg az 1959-ben az Antarktiszon egy szörnyű balesetben elhunyt brit férfi, Dennis Bell csontjait, írja a BBC. A férfi 25 éves korában egy hasadékba esett, amikor a brit antarktiszi felmérésen dolgozott. A maradványokat januárban egy lengyel antarktiszi expedíció találta meg egy karóra, egy rádió és egy pipa mellett, az azonosítás mostanra fejeződött be.

A Dennis Bell maradványait megtaláló lengyel expedíció egyik tagja dokumentálja a maradványokat Fotó: Dariusz Puczko

„Már régóta feladtam, hogy megtaláljam a testvéremet. Ez egyszerűen figyelemre méltó, lenyűgöző” – mondta a férfi 86 éves fivére, David Bell. Ő volt az, aki 1959 júliusában ajtót nyitott, amikor a távirat megérkezett Dennis balesetéről. „A táviratos fiú azt mondta: »Sajnálom, de ez rossz hír«. Szörnyű pillanat volt” – idézte most fel.

„Dennis egyike volt azon sok bátor személynek, akik hozzájárultak az Antarktisz felfedezéséhez a rendkívül zord körülmények között” – mondja Dame Jane Francis professzor, a Brit Antarktiszi Felmérés intézetigazgatója.

Dennis Bell 1934-ben született. A Brit Királyi Légierőnél dolgozott, és meteorológusnak tanult. 1958-ban ment az Antarktiszra, kétévesnek tervezett megbízatásra. A feladata az volt, hogy meteorológiai léggömböket küldjön fel, és rádión küldje el a jelentéseket az Egyesült Királyságba háromóránként, ami egy generátor beindítását jelentette mínuszokban, írja a BBC.

1959. július 26-án, a kemény antarktiszi télben Dennis és egy Jeff Stokes nevű férfi elhagyták a bázist, hogy felmásszanak és felmérjenek egy gleccsert. A hó mély volt, és a kutyák kezdték mutatni a fáradtság jeleit. Dennis egyedül, síléc nélkül ment előre, ekkor hirtelen eltűnt egy hasadékban.

Ekkor Jeff Stokes utánakiáltott a mélybe, Dennis pedig még vissza tudott kiáltani. Ekkor leengedtek egy kötelet utána, és a kutyákkal megpróbálták kihúzni. Azonban amint elérte a peremet, a kötél, illetve az öve, amihez a kötelet kötötte, elszakadt, és a férfi újra leesett. Stokes ekkor újra utánakiabált, de Dennis akkor már nem válaszolt.