A DK szerint ők léptették vissza a visszalépő jelöltjüket, mert alkalmatlan, a volt jelölt szerint „lelkük rajta”

A DK kecskeméti képviselőjelöltje hétfő délelőtt bejelentette, hogy „nem áll tovább a változás útjába”, és visszalép a jelöltségtől. Erre a DK közleményben reagált, azt írták, már múlt héten döntöttek arról, hogy nem őt indítják, mert „gyenge teljesítménye, alkalmatlansága miatt nem lehet a továbbiakban a párt képviselőjelöltje”.

Várkonyi Zoltán, aki tavaly decemberben fogadta el a felkérést, hogy legyen a DK jelöltje a jövő tavaszi parlamenti választáson, az RTL-nek most azt mondta:

„Sokféle kommunikációs eszközzel, technikával lehetett volna erre reagálni a DK részéről... Az, hogy ők ezt választották, hát, lelkük rajta!”

Hozzátette: most mondhatná, milyen SMS-ek, e-mailek állnak a rendelkezésére, de nem akar a sárdobálásba belemenni.

Várkonyi Zoltán Fotó: Várkonyi Zoltán Facebook-oldala

Fekete-Győr András, aki az elmúlt hónapokban a Momentum választásoktól való visszalépésének arca lett, már meg is köszönte a Facebookon Várkonyinak, hogy „félreállt a rendszerváltás érdekében”. A Partizán műsorában a Momentum régi-új frontembere „első fecskének” nevezte a politikust (a DK vonatkozásában).

A DK szerint Várkonyi „»érvelése« nyilván hamis, hiszen nem kívánt visszalépni, a DK döntött arról, hogy új, valóban alkalmas jelöltet keresünk a körzetben”.

A DK továbbra is azt mondja: minden egyéni választókerületben jelöltet fog állítani, mint írják: „jelenleg nekünk van az összes párt közül a legtöbb bejelentett jelöltünk”. A párt népszerűsége a felmérések szerint a parlamentbe jutás küszöbének környékén van.