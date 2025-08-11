A férje nem engedte elmerülni, és a vízimentők is kiértek, mégis meghalt egy nő a Balatonban

Rosszul lett és meghalt egy nő a Balatonban vasárnap – derül ki a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) Facebook-bejegyzéséből. Azt írták, a nő nem merült el, mert a férje ott volt mellette és tartotta, amíg a strandi vízimentők a mentőkatamaránnal beevezett érte.

A nőt kiemelték a katamaránra és megkezdték az újraélesztését, közben a férje kievezett a partra, ahol a vízimentők egészségügyi személyzete, és a Mentőszolgálat kocsija várta őket, de az életét nem sikerült megmenteni.

A balatoni vízimentők 224 könnyű sérültet láttak el a partokon a hétvégén. A VMSZ a poszt szerint civil szervezet, amely állami normatív támogatás nélkül működik, saját bevételeikből és adományokból tartják fenn magukat. A fideszes álcivil szervezeteket bőségesen támogató Városi Civil Alapból biztosan nem kaptak pénzt, erről itt írtunk.

