A határtól több száz kilométerre fekvő haditechnikai üzemet lőttek ki ukrán drónok

A határtól több száz kilométerre fekvő oroszországi célpontok ellen hajtott végre kiterjedt dróntámadást Ukrajna hétfőre virradóra. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint több mint harminc ukrán drónt lőttek le Nyizsnyij Novgorod, Belgorod, Brjanszk, Kaluga, Orel, Kurszk, Voronyezs, Tula és Rjazan régió, illetve Krím légterében. A légicsapás célpontjai az orosz haderőnek beszállító gyártók üzemei voltak.

Találat érte az Ukrajnától 759 kilométerre lévő, a Nyizsnyij Novgorodi területen található Arzamas műszergyártó üzemet, amiben űrhajókba, repülőkbe készítenek alkatrészeket. A régió kormányzója szerint egy dolgozó meghalt, ketten megsérültek.

Robbanásokról számoltak egy város melletti gyárból, illetve a közeli Dzerzsinszkből is. A támadások miatt több orosz repülőtéren, különösen Szaratovban, Volgográdban, Kalugában és Nyizsnyij Novgorodban korlátozták a gépek forgalmát.

Footage of a secondary explosion at Russia’s Arzamas Instrument Building Plant this morning, after a series of Ukrainian drones hit the facility. pic.twitter.com/RyVlwq98m1 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 11, 2025

A hétvégén az ukránok sikeres dróntámadást hajtottak végre Krímen az egyik legértékesebb orosz légvédelmi eszköz ellen: megsemmisítették az oda telepített S-400/S-500 rakétavédelmi rendszer kulcsát, a célfelderítést végző 98L6 radart.

Ha bebizonyosodik a találat, akkor ez lesz az első alkalom, hogy Oroszország elveszít egy ilyen eszközt.