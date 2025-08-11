Ausztrália szeptemberben elismeri Palesztinát önálló államként

Ausztrália miniszterelnöke Anthony Albanese jelentette be a palesztin állam elismerésének a tervét a Penny Wong külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. Ezzel a lépéssel az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada hasonló döntését követik.

Penny Wong külügyminiszter és Anthony Albanese miniszterelnök bejelenti Ausztrália döntését Fotó: HILARY WARDHAUGH/AFP

A lépést várhatóan az ENSZ Közgyűlésén teszik meg, miután Albenes elmondása szerint a Palesztin Hatóságtól kötelezettségvállalásokat kapott többek között a demilitarizálásra, az általános választások megtartására és Izrael létezéshez való jogának további elismerésére. Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke Albenese szerint arra is ígéretet tett, hogy a Hamász semmilyen szerepet nem fog játszani egyetlen jövőbeli államban sem. „A kétállami megoldás az emberiség legjobb reménye a közel-keleti erőszak ördögi körének megtörésére és a gázai konfliktus, szenvedés és éhezés végére” – mondta az az ausztrál kormányfő.

A Hamász által vezetett egészségügyi minisztérium szerint összesen több mint 61 000 ember halt meg Izrael 2023 óta tartó katonai kampányának eredményeként. Izrael a Hamász vezette 2023. október 7-i dél-izraeli támadásra válaszul indította meg offenzíváját, az arab terrorszervezet támadásában körülbelül 1200 ember halt meg, és további 251 embert ejtettek túszul.

Vasárnapi sajtótájékoztatóján Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bírálta a palesztin államiság elismerését tervező országokat. „Az, hogy európai országok és Ausztrália bevonulnak ebbe a nyúlüregbe… kiábrándító és szégyenletes (…) Tudják, mit tennének, ha Melbourne vagy Sydney közvetlen közelében ez a szörnyű támadás érné őket. Szerintem legalább azt tennék, amit mi teszünk” – reagált külön is a bejelentett ausztrál döntésre.

Tavaly Spanyolország, Írország és Norvégia is elismerte hivatalosan Palesztinát államként, abban a reményben, hogy ez elősegíti a Hamász és Izrael közötti tűzszünetet. Palesztinát jelenleg az ENSZ 193 tagállama közül 147 ismeri el államként. Az ENSZ-ben „állandó megfigyelő állam” státusza van, ami részvételt biztosít, de szavazati joggal nem.