Azt hitte leállt az EESZT? A Belügyminisztérium szerint nagyon el van tévedve

Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár szombaton még a Facebookon kért türelmet az emberektől, arra hivatkozva, hogy az EESZT (az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) „2017. óta tartó fennállása óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott”, a Belügyminisztérium vasárnap már egészen más okra hivatkozott, amikor az RTL erről a kis gikszerről kérdezte:

„Az EESZT nem állt le, a Központi Informatikai Rendszer meghibásodásai következtében elérhetetlenné vált.”

Vagyis péntek délutántól szombat estig azért lehetett csak papíralapú recepteket kiváltani az országban, és azért nem fértek hozzá az orvosok a betegek elektronikus kórtörténetéhez, mert az erre szolgáló e-közigazgatási felület nem leállt, csak elérhetetlenné vált. Vasárnap óta mindenesetre újra működik.

Koronavírus elleni oltás előtt és után várakozó páciensek Csollák István háziorvos szirmabesenyői rendelőjében 2021. március 17-én. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Takács egyébként szombaton még Magyar Pétert is számon kérte, hogy ő miért nem csinál semmit a leállt EESZT-vel. Azt persze akkor még nem tudhatta, hogy nem is állt le.