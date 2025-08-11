Borízű hang #234: Mikor vallja be Anikó asszony, hogy nagy kedvence a Strici visszatér? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.
Az asztalra történő letevés fontosságát mindig is külön kihangsúlyozó, egyszersmind szem előtt tartó műsorunk ezúttal is komoly asztalra történő letevést tesz le az asztalra.
- 01:00 Kisasszony hava van. Szűz Máriával kapcsolatos sorjázás garmadával. Az Alaptörvény szellemének semmibe vétele.
- 02:00 Bede Márton Borízű-hallgatót észlelt Észak-Tolnában. Kis híján tragédiába torkollott a találkozás. A pontevedrai gallego hallgatókat is köszöntjük! De miért van két Galícia?
- 05:45 Na, mit tudunk Galíciáról?
- 08:10 Amancio Ortega, a Zara tulajdonosa, aki mostanában a világ 16. leggazdagabb embere. A gallegók kezdték ez európai kokaincsempészetet is.
- 12:20 Mit lehet csinálni a csipkés parton? Pontevedra, ahonnan teljesen kitiltották az autókat. Halászat, a galíciai népi sport.
- 18.30 Kit tekintesz luzofónnak?
- 20:00 A BANÁN. Bede Márton Instáján.
- 22:00 II. János Pált agyonbaszta a meteorit. A Lego-Auschwitz.
- 25:30 Winkler Róbert szekértáborokon áthogyishívjákoló fagyoskodása egy boszniai fennsíkon. „Kalasnyikov Modric” (Winkler Róbert nyelvi leleménye), azaz Marko Perković Thompson, a horvát szélsőjobbos, nemzeti giccsrock császára július 5-én 485 000 ember előtt lépett föl Zágrábban. Az augusztus 4-ei zágrábi ismétlő koncerten 150 000-en voltak. Ljubiša Samardžić mint Surda.
- 31:00 Lépcsőháziemberkedés: a magyar mesterséges intelligenciáról.
- 35:20 Zenekarospólós sokszínűség ünnepe Zeke-koncerteken.
- 37:45 Dopeman…
- 38:10 Uj Péter semmire nem emlékszik. Ki volt benne az Orbán-puccsban?
- 42:00 Magyar sportsiker: Tombor András a lovaspolóvilág tetején. Az argentinok a lovaspóló braziljai.
- 45:00 Az év apukája a budaörsi strandra menet.
- 46:40 Az orbánista milliárdosok lemaradtak az eredeti Birkin táskáról. Jane Birkin és Serge Gainsbourg.
- 49:35 Inasba tettek a szlovákok kétszer. A nagyszombati maláta oltalom alatt álló földrajzi jelzést kapott. Hogy képzeljünk el egy húszéves szlovák nehézsúlyú szupertehetséget? Így üt.
- 54:15 Sydney Sweeney hergel. SS az SNL-ben. A libernyákok libernyálnak.
- 57:00 A fehérvári Pamplona. Szakszerű rendőri intézkedéssel elfogott bika.
- 61:30 Lenke néni kontra!
- 63:00 Nem lesz két adás. Vagy lesz valami? Szeptemberben élő.