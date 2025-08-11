Csupasz, csontos gengszterek tárgyalása

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hétvége legfontosabb cikkeivel. Vannak másféle hírleveleink is, ha ezek érdekelnek, ide érdemes kattintani.

Belföld

Öt nappal azután mondta le a fideszes önkormányzati cég a Punnany Massif fellépését a Soproni Sörnapokon, hogy az együttes rendszerkritikus üzenetekkel lépett fel Tusványoson. Pogány Induló szigetes koncertjén zúgott a mocskos fideszezés, a rapper pedig most is megkérdezte a rajongókat, hogy szívtak-e aznap rendesen. Erre a drogügyi kormánybiztos azt ígérte, lépni fognak az ügyben.

Kovács Gergely polgármester nyilvános posztban írta meg, hogy nem volt lehetősége válaszolni a 444 kérdéseire. Saját sajtósának levele közben világosan megmutatja: a cikk megjelenése előtt már közölték hivatalos álláspontjukat. Volt és jelenlegi MKKP-képviselők mesélnek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát.

Fotó: Bankó Gábor/444

Már augusztus 9-én elkezdték lezárni egyes részeit a városnak az augusztus 20-ai ünnepség miatt. A komolyabb forgalmi változások augusztus 15-től lépnek életbe, és egy hétig tartanak majd. Karácsony Gergely azt írta, nem lenne a körút lezárását rendszeresen kritizáló Szentkirályi Alexandra helyébe.

A főpolgármester 45 perces állami közpénzégetésnek és környezetszennyezésnek nevezte a tűzijátékot.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Péntek délután leállt az EESZT, ezért hosszú ideig csak a kézzel írt recepteket tudták kiadni a gyógyszertárakban. Végül vasárnapra sikerült elhárítani a problémát. A kis kihagyás alatt az egészségügyi államtitkár a hibát kritizáló Magyar Péteren kérte számon, hogy miért nem kezd ő valamit az EESZT-vel.

A fehérvári kórház szerint Magyar Péter hazudik, mikor azt írja, vízvezeték-szerelőket engedtek be egy vajúdó nőhöz.

Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

Izrael a Gázai övezet teljes megszállását tervezi, ami számos országból kritikát váltott ki, az ENSZ Biztonsági Tanácsa pedig bejelentette, hogy találkozót tartanak. A támadás kibővítésére reagálva a Hamász által fogvatartott túszok hozzátartozói tüntetést szerveztek Tel-Avivban – ők attól tartanak, a terv veszélybe sodorja a túszok életét. Benjamin Netanjahu minden vádat visszautasított, az éhínséggel is a Hamászt vádolta, és azt mondta, a gázai lakosság is meg akar szabadulni a Hamásztól.

Fotó: ABIR SULTAN/AFP

Donald Trump bejelentette, a jövő héten Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak. Az amerikai elnök azt írta, Ukrajnának területeket kell átengednie ahhoz, hogy véget érjen a háború – ezt a tervet Volodimir Zelenszkij elutasította, és arról beszélt, hogy az Ukrajna nélkül hozott döntések a béke ellen hozott döntések.

Átfogó békemegállapodást kötött Washingtonban Azerbajdzsán és Örményország.

Trump a 2028-as elnökválasztási indulásával viccelődött az azeri diktátornak, aki rögtön vette a lapot.

Alijev, Trump és Pasinjan Washingtonban Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az orosz kormány épp egy éve indított hadjáratot a YouTube ellen – először csak kicsit, aztán nagyon megnehezítették a videókhoz való hozzáférés. Arra számítottak, hogy a nézők áttérnek az orosz tulajdonú felületekre, ez azonban nem egészen így történt – a változó orosz médiafogyasztási szokások meglepő fordulata, hogy többen is visszatértek a tévéhez.

Fotó: Alekszej Kozlov / AFP

Európa legnagyobb nagykövetségét húznák fel a kínaiak Londonban, az angolok nem igazán örülnek ennek. A szakértők szerint komoly biztonsági kockázata lehet a belvárosban egy ilyen létesítménynek, és ezt csak fokozza, hogy a kínaiak a tervek egy részét titokban tartják.

Fotó: YOUSUF SARFARAZ/NurPhoto via AFP

Kultúra

Régen minden jobb volt, állapítottuk meg filmkritikánkban az új Csupasz pisztolyról. Ez nem azt jelenti, hogy ez a bőrlehúzás rossz lenne. Az új Csupasz pisztoly jó vígjáték, ami kellő mennyiségben szolgálja ki a régi rajongóinak nosztalgiaigényét, de van benne annyi jelenkori poén is, hogy talán azokat sem fogja untatni, akik az eredeti filmeket nem fújják kívülről.

Egyre csontosabbak vagyunk – és egyre hülyébbek is: visszatért a 90-es évek heroin chich-je?

Fotó: Paramount Pictures

A közvélekedéssel szemben a Gengsztervilág nem Guy Ritchie sorozata, még ha fontos szerepet is vállalt a készítésében. Pedig lehet, nem volna baj, ha az ővé lenne, mert erős színészi gárda sorakozott fel: a főszerepben Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren láthatók, és a további szerepekben is feltűnik például Paddy Considine vagy az egyik legismertebb brit karakterszínész, Toby Jones. Bár a forgatókönyv nem a legerősebb, a sorozat így is élvezhető.

Fotó: Luke Varley/Luke Varley/Paramount+

Hiába borderless, szerzőnk már megint összefosta magát a határon: A szlovén Nova Gorica és az olasz Gorizia idén Európa kulturális fővárosa. Az 1947-ben hülyén meghúzott határ szinte kettészelte a vasúti pályaudvart, de a hatvanas években ez már nem zavarta a jugókat, akik farmerért, és az olaszokat, akik húsért és benzinért ruccantak át.

A város egyik egykori határátkelője, az olasz oldalon látszik a rendőrautó orra

A villamos és a gémeskút találkozása a tervezőasztalon: A párt döntött 1950-ben Budapest megnagyobbításáról, de pár év múlva máris visszacsinálták volna. Miért kisgömböcölte be a főváros az agglomerációját, hol lettek volna „antiszociális telepek”, mi lett a „15 perces város” 80 évre elfelejtett koncepciójával?

Az 51-es villamos és a gémeskút találkozása a tervezőasztalon. Bivalyrét, Pestszentimre Fotó: Fortepan / Vizsnyiczai Erzsébet

Jeti Mozi

A Jeti Mozi Exkluzív bemutatja a BP Underground dokusorozat második részét, ami a '90-es és a 2000-es évek hiphopvilágába visz el minket: rap, DJ-zés, graffiti, breaktánc, a női és roma előadók szerepe a közegben. A filmben felbukkan a Nem Közölt Sáv, Akkezdet Phiai, Závada Péter, Busa és még sokan mások.

Fotó: BP Undergorund

Podcast

Fellendülés helyett stagnálás – mit művel már megint a hazai GDP? Fél éve tart a repülőrajt, de messze nem vagyunk ott, ahol kéne. Sőt. Vendégünk Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Borízű: Bedét majdnem elüti egy hallgató. Winklert megmenti egy mihazánkos Boszniában. Galícia a galíciaiaké. Mit akarnak Dopemantől? A székesfehérvári Pamplona. A szlovák Tyson. Az év apukája strandra viszi a gyerekeket. Gondolatok a BANÁNról.