Csupasz, csontos gengszterek tárgyalása

A fideszes önkormányzat cége a „rendezvény koncepciójának átalakításával” indokolt. Öt nappal azután, hogy a Punnany népszabadságos pólóban, áthúzott KDNP-logó előtt lépett fel a Fidesz erdélyi fesztiválján.
Horváth László, akit Dopeman egy cseppet sem zavar, nem először száll bele a rapperbe, akinek a koncertjein rendszeresen zúg a mocskos Fidesz.
Levél érkezett a tárhelyedre az egyes számú Digitális Polgári Kör alapítójától. A miniszterelnök felment az internetre, és meghirdette az első élő digitális honfoglalást a Papp László sportarénába.
Kovács Gergely polgármester nyilvános posztban írta meg, hogy nem volt lehetősége válaszolni a 444 kérdéseire. Saját sajtósának levele közben világosan megmutatja: a cikk megjelenése előtt már közölték hivatalos álláspontjukat. Volt és jelenlegi MKKP-képviselők mesélnek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát.
Tűzijáték, olcsó sör, lezárások.
Karácsony Gergely arról posztolt, nem lenne most Szentkirályi Alexandra helyében, Rogántól viszont levélben kérte, hogy mutassanak némi szerénységet, és oldják már meg máshogy.
Egy hétig lesznek lezárva a rakpartok - kifogásolja a főpolgármester.
Szombat délelőttre sem javult meg a rendszer.
A többi e-közigazgatási felület már tegnap helyreállt a pénteki nagy leállás után, hajnal óta az EESZT is megy.
Az egyébként nem derült ki, pontosan miért is áll a rendszer péntek óta.
A kórház szülészeti osztályán másodszor kellett teljes vízkorlátozást bevezetni a romlott vízminőség miatt.
700 ezer ember él Gáza városban, amit teljesen el akarnak foglalni.
A hozzátartozók félnek, hogy a tervezett megszállás veszélybe sodorja a túszok életét.
Az izraeli miniszterelnök az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt mindent rosszat a Hamászra fogott, és azokra az újságokra, amelyek Izrael-ellenes propagandát terjesztenek.
Jövő pénteken Ukrajna részvétele nélkül indulnak a tűzszüneti tárgyalások.
Az ukrán elnök szembeszállt Trump béketervével: „Természetesen nem fogunk Oroszországnak jutalmat adni azért, amit tett... Az ukránok nem fogják átadni a földjeiket a megszállóknak.”
Trumpot Nobel-békedíjra jelölik, és róla nevezik el a megállapodás kulcsának számító tranzitfolyosót.
Az elnök szerint, bár nem szabad, „sokan akarják”, hogy elinduljon 2028-ban.
Az orosz kormány épp egy éve indított hadjáratot a videómegosztó ellen. Arra számítottak, hogy a nézők áttérnek az orosz tulajdonú felületekre. Nem így történt.
A londoni Tower közelében építene gigantikus nagykövetséget Kína. A szakértők szerint komoly biztonsági kockázata lehet a belvárosban egy ilyen létesítménynek, és ezt csak fokozza, hogy a kínaiak a tervek egy részét titokban tartják.
Kellett nekünk új Csupasz pisztoly? Igen, és jó is, hogy lett.
Egy 22 éves színésznő csontos arcélein és Kim Kardashian arctartóján csodálkozik az internet a hülyeség korának sokadik reneszánsza idején.
A Gengsztervilág az év egyik legsikeresebb új sorozata. Játszik benne Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, részt vett benne Guy Ritchie is, de ez a közvélekedéssel szemben nem az ő sorozata. Elég a tartalmas szórakozáshoz ennyi nagy név?
A szlovén Nova Gorica és az olasz Gorizia idén Európa kulturális fővárosa. Az 1947-ben hülyén meghúzott határ szinte kettészelte a vasúti pályaudvart, de a hatvanas években ez már nem zavarta a jugókat, akik farmerért, és az olaszokat, akik húsért és benzinért ruccantak át.
A párt döntött 1950-ben Budapest megnagyobbításáról, de pár év múlva máris visszacsinálták volna. Miért kisgömböcölte be a főváros az agglomerációját, hol lettek volna „antiszociális telepek”, mi lett a „15 perces város” 80 évre elfelejtett koncepciójával?
A Jeti Mozi Exkluzív bemutatja a BP Underground dokusorozat második részét, ami a '90-es és a 2000-es évek hiphopvilágába visz el minket. Kultikus arcok, kultikus helyek, nosztalgia.
Fél éve tart a repülőrajt, de messze nem vagyunk ott, ahol kéne. Sőt. Vendégünk Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.
Bedét majdnem elüti egy hallgató. Winklert megmenti egy mihazánkos Boszniában. Galícia a galíciaiaké. Mit akarnak Dopemantől? A székesfehérvári Pamplona. A szlovák Tyson. Az év apukája strandra viszi a gyerekeket. Gondolatok a BANÁNról.