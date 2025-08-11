Egy Hitler inspirálta kamasz úgy tett, mintha áttért volna az iszlám hitre, hogy robbanthasson egy mecsetben

Bűnösnek vallotta magát a glasgow-i Legfelsőbb Bíróságon az a neonáci, Hitler által inspirált skóciai tinédzser, aki egy mecsetben tervezett mészárlást, és ennek érdekében úgy tett, mintha áttért volna az iszlámra, hogy bejuthasson oda, írja a Sky News. Az ügyében később születik ítélet.

A fiút, aki akkoriban 16 éves volt és bálványának számított a norvég szélsőjobbos tömeggyilkos Anders Breivik, a nyomozók akkor fogták el, amikor januárban a Glasgowtól mintegy negyven kilométerre fekvő, tengerparti Greenock város muszlim központjába akart bejutni.

Eredeti ötlete, amelyet később „nevetségesnek” nevezett, az volt, hogy terrortámadást hajtson végre az iskolájában. Később a Telegramon dicsekedett azzal, hogy elveti az iskola elleni támadás ötletét, és a greenocki mecsetre koncentrál, miután sikerült „beépülnie” a közösségbe. Reményét fejezte ki, hogy a 275 fős mecset tele lesz, amikor támadni fog.

Az Inverclyde Muszlim Központ utcája Greenockban

Amikor megjelent az iszlám központnál, nem tudott bejutni, mivel az ajtó zárva volt. A rendőrség ugyanis értesült a hírszerzéstől a terveiről, és már vártak rá. Amikor elfogták, a táskájában egy német gyártmányú légpisztolyt, valamint golyóscsapágyakat, gázpatronokat és négy aeroszolos spray-t találtak.

Horogkereszteket tartalmazó jegyzettömböket is lefoglaltak nála, továbbá vázlatokat azokról a területekről, ahol a tervei szerint az áldozatai, köztük gyerekek is csapdába esnének a tervezett gyújtóbomba-támadás során. A rendőrök később Hitler Mein Kampf című könyvének egy példányát, késeket és robbanóanyagokhoz szükséges hozzávalókat is találtak az otthonában.

A mecset imámja, Muhammad Bilal most azt mondta: a fiatalnak 2024 decemberében engedte meg, hogy csatlakozzon a közösségükhöz. „Amikor idejött, nagyon jó fiúnak tűnt, aki csak muszlim akart lenni.” De már akkor volt egy megdöbbentő kijelentése, idézte fel az imám. „Azt mondta, hogy kiegyensúlyozott életet szeretne. »Hogy érted ezt?«, kérdeztem. Azt mondta: »Közelebb akarok kerülni a teremtőmhöz, ha muszlim leszek.«”