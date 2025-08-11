„Eltűnt a pénz a rendszerből, de az olyan kapzsi szereplők, mint Mészáros Lőrinc, mindenképp leszedik a sápot”

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Mészáros Lőrinc eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a leggazdagabb magyar legjövedelmezőbb cége – írtuk július végén. Nem csak a pénzzel van a gond, az alvállalkozók többször szerződés nélkül kezdik meg a munkát.

Mészáros a cikkünk után kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját, Sárváry Istvánt.

A magyar csúcsmilliárdos az anomáliák ellenére jelentős osztalékot vesz ki a V-Hídból úgy, hogy a cég közbeszerzéseken jut százmilliárdokhoz, majd a munkát továbbosztja. Több minisztert megkérdeztünk erről, és arról is, hogy a szabálytalanságok miatt indult-e vizsgálat.

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója, Ligeti Miklós arról beszélt: lánctartozás Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején is volt, de a kettőnek más az eredője.

Láthatóan megdöbbent Gulyás Gergely, mikor az e heti kormányinfón megkértük, magyarázza el az adófizető állampolgároknak, hogy miért jó nekik, hogy az európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket megvalósító V-Híd tulajdonosa, Mészáros Lőrinc idén 39, tavaly 51 milliárd forint osztalékot tudott kivenni a cégből.

Pár másodperc gondolkodás után visszakérdezett: „mennyiben része ez a kormányzati tájékoztatásnak? Egy cég nyeresége mennyiben tartozik a kormányra?” Gulyás szerint egyébként sem lenne helyes, ha a kormány egyes cégek könyveinek mélyére lapozna, mert ez rossz időket idézne.

Gulyás Gergely a kormányinfón Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ilyen aggályaik azért az árrésstop bevezetésekor nem voltak, ott kifejezetten azzal érveltek, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem fogadható el, hogy a kereskedők „indokolatlan” profitot szedjenek be.

A V-Híd pedig olyan alapon tartozik a kormányra, hogy Mészáros Lőrinc a közpénzekből származó teljes bevétel 20-30 százalékát tudja nyereségként kivenni.

Gulyás erre azt magyarázta, a közbeszerzések nem csak magyar cégek számára elérhetők, ha pedig a kihirdetett eredmény vitatott, azt meg lehet támadni.

„Abba, hogy utána egy cég az így elért legkedvezőbb árból mekkora nyereséggel rendelkezik, hogy az sok vagy kevés, a világon egyetlen kormánynak sincs beleszólása. Abba sincs, hogy ezt osztalékként kiveszi, vagy más fejlesztésre fordítja.”

Csakhogy a V-Hídnál is az a gyakorlat, hogy ha a cég nyer, a munkát alvállalkozók alvállalkozói(nak az alvállalkozói és így tovább) végzik, jóval kevesebbért, mint amekkora ajánlattal fővállalkozóként nyert. Megkérdeztük Gulyást, ez nem gondolkodtatja-e el a kormányt, és mindez nem azt mutatja-e, hogy túlárazottak a közbeszerzések, amire azt mondta, a közbeszerzési törvény 95 százalékban uniós szabályokon alapul, és szinte minden nagy cég alvállalkozókkal dolgozik.