„Eltűnt a pénz a rendszerből, de az olyan kapzsi szereplők, mint Mészáros Lőrinc, mindenképp leszedik a sápot”

Láthatóan megdöbbent Gulyás Gergely, mikor az e heti kormányinfón megkértük, magyarázza el az adófizető állampolgároknak, hogy miért jó nekik, hogy az európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket megvalósító V-Híd tulajdonosa, Mészáros Lőrinc idén 39, tavaly 51 milliárd forint osztalékot tudott kivenni a cégből.
Pár másodperc gondolkodás után visszakérdezett: „mennyiben része ez a kormányzati tájékoztatásnak? Egy cég nyeresége mennyiben tartozik a kormányra?” Gulyás szerint egyébként sem lenne helyes, ha a kormány egyes cégek könyveinek mélyére lapozna, mert ez rossz időket idézne.
Ilyen aggályaik azért az árrésstop bevezetésekor nem voltak, ott kifejezetten azzal érveltek, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem fogadható el, hogy a kereskedők „indokolatlan” profitot szedjenek be.
A V-Híd pedig olyan alapon tartozik a kormányra, hogy Mészáros Lőrinc a közpénzekből származó teljes bevétel 20-30 százalékát tudja nyereségként kivenni.
Gulyás erre azt magyarázta, a közbeszerzések nem csak magyar cégek számára elérhetők, ha pedig a kihirdetett eredmény vitatott, azt meg lehet támadni.
„Abba, hogy utána egy cég az így elért legkedvezőbb árból mekkora nyereséggel rendelkezik, hogy az sok vagy kevés, a világon egyetlen kormánynak sincs beleszólása. Abba sincs, hogy ezt osztalékként kiveszi, vagy más fejlesztésre fordítja.”
Csakhogy a V-Hídnál is az a gyakorlat, hogy ha a cég nyer, a munkát alvállalkozók alvállalkozói(nak az alvállalkozói és így tovább) végzik, jóval kevesebbért, mint amekkora ajánlattal fővállalkozóként nyert. Megkérdeztük Gulyást, ez nem gondolkodtatja-e el a kormányt, és mindez nem azt mutatja-e, hogy túlárazottak a közbeszerzések, amire azt mondta, a közbeszerzési törvény 95 százalékban uniós szabályokon alapul, és szinte minden nagy cég alvállalkozókkal dolgozik.
