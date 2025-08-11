Felháborodtak a nemzetközi szervezetek, miután Izrael öt újságíróval végzett egy légicsapással Gázában

Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala elítélte a Gázai övezetben elkövetett célzott izraeli támadást, amelyben hat újságíró meghalt, ezt a nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezték, írja a BBC. Vasárnap egy izraeli légicsapásban az Al-Jazeera öt újságírója és egy szabadúszó újságíró vesztette életét. Az Al-Jazeera szerint

előre eltervezett gyilkosság történt, Izrael levadászta az újságírókat, hogy ne tudjanak beszámolni a gázai helyzetről.

Az egyik Al-Jazeera újságíró Anas al-Sharif, tudósító volt. Az izraeli hadsereg közlése szerint őt vették célba, mert „egy Hamász terrorista sejt vezetőjeként szolgált”, ezt Sharif azonban tagadta. A BBC úgy tudja, hogy Sharif a jelenlegi konfliktus előtt együttműködött egy Hamász médiacsapattal Gázában. Halála előtti közösségi médiás bejegyzéseiben az újságíró a Hamászt kritizálta.

A támadást sajtójogi csoportok és országok, köztük Katar is, elítélte.

Fotó: BASHAR TALEB/AFP

A Riporterek Határok Nélkül határozottan elítélte Sharif meggyilkolását. A Foreign Press Association felháborodását fejezte ki a célzott gyilkosság miatt. Közölték, hogy az izraeli hadsereg többször is „militánsoknak” bélyegezte a palesztin újságírókat, gyakran „ellenőrizhető bizonyítékok nélkül”.

Az Újságírók Védelméért Bizottság (CPJ) megdöbbenését fejezte ki a támadás miatt, és kijelentette, hogy Izrael nem tudta bizonyítékokkal alátámasztani a Sharif elleni állításait.

„Izrael régóta dokumentált módon vádolja meg újságírókat terroristákkal anélkül, hogy bármilyen hiteles bizonyítékot felmutatna” – tette hozzá a szervezet.

Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy Gázában olyan dokumentumokat találtak, amelyek megerősítik, hogy Sarif a Hamászhoz tartozott. Azt írták, hogy ezek közé tartoznak „személyzeti névsorok, terrorista kiképző tanfolyamok listái, telefonkönyvek és fizetési dokumentumok”.

A nyilvánosságra hozott anyagok csupán képernyőképek, amelyeken látszólag a Gázai övezet északi részéről származó Hamász-ügynökök listája szerepel, feltüntetve a Hamász-ügynökök sérüléseit, valamint egy részlet a fegyveres csoport kelet-dzsabaliai zászlóaljának telefonkönyvéből.

A BBC nem tudta ellenőrizni ezeknek a dokumentumoknak a hitelességét, és nem látott bizonyítékot arra, hogy Sharif részt vett volna a jelenlegi háborúban, vagy hogy a Hamász aktív tagja lett volna.