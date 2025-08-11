Hadházy Ákos építkezés közben készült hatvanpusztai fotókat mutatott be, föld alatti folyosót is készítettek az Orbán család birtokán

Egy rövid ideig az építkezésen dolgozó munkás által négy éve készített hatvanpusztai fotókat osztott meg Hadházy Ákos a Facebookon. A független képviselő szerint ha ez tényleg mezőgazdasági üzem, ahogy a miniszterelnök állította – azóta persze már az energetikai bizonyítvány is tanúsította, hogy Orbán Viktor hazudott a családja hatalmas birtokáról, akárcsak Gulyás Gergely –, „akkor annak igen furcsa”.

Ugyanis a létesítményben például fűtőszálakat helyeztek el a park útburkolata alá, Hadházy szerint azért, hogy ha havazik, „a miniszterelnök úrnak ne kelljen lapátolnia”. Azt is megjegyezte, hogy maga az útburkolat „a lehető legdrágább macskakő lett”.

A képeken látható még egy föld alatti, boltíves folyosó, ami a képviselő szerint a birtokon álló épületeket köti össze. Erről a folyosóról azt írja a képeket készítő munkás információi alapján: „ugyan téglával van kirakva, de azon kívül hatvan centis vasbeton fala van (ez egyébként az általam készített légifelvételen is látszik)”. A munkás azt állította, hogy hamar megundorodott, azért hagyta ott az építkezést. A birtokon dolgozókat egyébként Hadházy szerint nagyon szigorúan fogják: „a munkásoktól belépéskor elveszik a telefonokat és megfenyegetik őket”.

A képviselő azzal zárta a posztját, hogy megígérte: szerveznek még az augusztus elejihez hasonló „betekintő” túrát az Orbán család uradalmához, amit a politikus Pusztaverszájként is emleget.