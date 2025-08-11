Három melegrekord is megdőlt vasárnap

Megdőlt az országos melegrekord, valamint a fővárosban a hajnali és napi melegrekord is vasárnap - közölte a HungaroMet.

A Békés vármegyei Körösladányban 39,9 fokot mértek, ami majdnem kerek egy fokkal haladja meg a korábbi csúcstartó 39 fokot, amelyet 1948-ban a csongrádi és túrkevei állomásokon regisztráltak.

Budapesten vasárnap