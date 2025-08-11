Három melegrekord is megdőlt vasárnap

időjárás
Megdőlt az országos melegrekord, valamint a fővárosban a hajnali és napi melegrekord is vasárnap - közölte a HungaroMet.

A Békés vármegyei Körösladányban 39,9 fokot mértek, ami majdnem kerek egy fokkal haladja meg a korábbi csúcstartó 39 fokot, amelyet 1948-ban a csongrádi és túrkevei állomásokon regisztráltak.

Budapesten vasárnap

  • hajnalban a János-hegyen 25,5 fokig hűlt le a levegő, így megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord. Korábban ezen a napon a legmelegebb hajnalt 2017-ben Lágymányoson mérték, 24,2 fokot.
  • Délután pedig új fővárosi napi melegrekord is született: Újpest állomáson mértek 38,7 fokot. Ami szintén közel egy fokkal több a korábbi, 1948-ban, Budapest Országút állomáson mért 37,9 fokos rekordnál.
