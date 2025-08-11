Hogyhogy nem késnek ezen a nyáron a repülőgépek?

2024 nyarán nem telt el úgy hét, hogy ne kaptunk volna felháborodott leveleket utasoktól, akik gépe sok-sok órát késett, akiket ott hagytak valahol, akik járatát törölték. A légi közlekedés összeomlása állandó hír volt a médiában, annyira, hogy egy ponton Orbán Viktor is megszólalt, tarthatatlannak nevezve a szituációt. Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter erre reagálva nagy csinadrattával behívatta a HungaroControl vezetőjét. Egy hónappal később, amikor a minisztériuma alá került a cég, gyorsan ki is rúgta Tóth Lászlót.
Nagy mindenfélét mondott arról, hogy miért késnek a repülők, okolta az ukrajnai háborút, de problematikusnak nevezte azt is, hogy nagyon olcsó Magyarország felett a légtérhasználati díj. A valódi okokat ebben a cikkünkben írtuk meg. Röviden összefoglalva azért késtek a gépek, mert:
Akkor azt írtuk, összességében még mindig azt lehet mondani, a légitársaságok és a földi kiszolgálás együttes hibáiból fakadó késések átlagosan tízszer akkorák, mint amekkorák a légiforgalmi irányítás hiányosságaiból fakadnak. 2022-ben a teljes indulási késés (all-cause departure delay) 19 perc fölött volt járatonként átlagosan, ehhez képest az irányításnak felróható késések átlaga 1,74 perc volt.
Idén nincs tele a média azzal, hogy késnek a gépek, és bár nem állítjuk, hogy nincsenek késések egyáltalán, korántsem tűnik olyannak a helyzet, mint tavaly. A tavalyi és az idei nyárról még nincsenek összesített adatok, a Performance Review Body (PRB), az EU légiforgalmi irányítási rendszerének független értékelő testülete mindig szeptemberben értékeli az előző évet. (Tehát a 2024-es adatok a tavalyi európai légiközlekedés összeomlásáról szeptemberben fognak megjelenni.) A 2023-as adatokból az azért világosan leszűrhető, hogy a forgalom évről évre nő, és rendszerint felülmúlja az előre tervezettet.
A 2023-as jelentés szerint Magyarországon 1 034 000 tényleges IFR mozgást (fel- és leszállást) regisztráltak 2023-ban, ami 15 százalékos növekedés 2022-höz (897 000) képest. A tervezettet ez a szám 21 százalékkal haladta meg.
A jelentés szerint a kapacitásban már 2023-ban, tehát a 2024-es nagy összeomlás előtt is jelentkeztek problémák.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Volt, aki két kisgyerekkel és a nagyszülőkkel a külső parkoló füves szigetein aludt. A légitársaság elnöke szerdán más érdekeltségeire hivatkozva lemondott.
A miniszterelnök szerint tűrhetetlen, ami a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren történik.
Bár van közlekedési minisztérium, mégis a nemzetgazdaságinak nevezett tárcához került légi irányítás.
Rengeteg oka lehet annak, hogy egy járat késik. Végigvettük ezeket, és azt is, hogy a nemzetgazdasági miniszter érvei miért nem állják meg a helyüket.
Már egy új turbulenciafokozatot is be kellett vezetni. A repülőgépeket úgy tervezték, hogy a közepes turbulenciának álljanak ellen, ezért egyáltalán nem mindegy, a pilóták mibe repülnek bele. Madas László repülésszakértővel elemeztük a helyzetet.