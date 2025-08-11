Hogyhogy nem késnek ezen a nyáron a repülőgépek?

közlekedés
  • Tavaly nyáron végig arról cikkezett mindenki, hogy összeomlott az európai légi közlekedés, rengeteg volt a késés, a járattörlés.
  • Idén csend van. A Wizz Air és a Ryanair is megerősítette a 444-nek: a késések száma drasztikusan csökkent, a Wizznél például 65 százalékkal pontosabbak a járatok.
  • Madas László közforgalmi pilótát, igazságügyi légi üzemeltetési és repülésbiztonsági szakértőt és a HungaroControlt kérdeztük, hogy mi áll a javulás hátterében.

2024 nyarán nem telt el úgy hét, hogy ne kaptunk volna felháborodott leveleket utasoktól, akik gépe sok-sok órát késett, akiket ott hagytak valahol, akik járatát törölték. A légi közlekedés összeomlása állandó hír volt a médiában, annyira, hogy egy ponton Orbán Viktor is megszólalt, tarthatatlannak nevezve a szituációt. Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter erre reagálva nagy csinadrattával behívatta a HungaroControl vezetőjét. Egy hónappal később, amikor a minisztériuma alá került a cég, gyorsan ki is rúgta Tóth Lászlót.

Nagy mindenfélét mondott arról, hogy miért késnek a repülők, okolta az ukrajnai háborút, de problematikusnak nevezte azt is, hogy nagyon olcsó Magyarország felett a légtérhasználati díj. A valódi okokat ebben a cikkünkben írtuk meg. Röviden összefoglalva azért késtek a gépek, mert:

  • a légitársaságoknál voltak problémák (sem tartalék személyzet, sem tartalék gép nincs elegendő, hogy pótolhatnák, ha elromlik egy gép, vagy nem ér vissza az előző körből időben stb.);
  • a reptéri, földi kiszolgálás hiányosságai miatt (nem ér oda időben a lépcső vagy más földi kiszolgáló eszköz a repülőhöz, a csomagokat nincs, aki időben le- vagy bepakolja);
  • nincs megfelelő számú légi forgalmi irányító, az ukrán háború miatt nagy az átrepülő tranzitforgalom.

Akkor azt írtuk, összességében még mindig azt lehet mondani, a légitársaságok és a földi kiszolgálás együttes hibáiból fakadó késések átlagosan tízszer akkorák, mint amekkorák a légiforgalmi irányítás hiányosságaiból fakadnak. 2022-ben a teljes indulási késés (all-cause departure delay) 19 perc fölött volt járatonként átlagosan, ehhez képest az irányításnak felróható késések átlaga 1,74 perc volt.

Idén nincs tele a média azzal, hogy késnek a gépek, és bár nem állítjuk, hogy nincsenek késések egyáltalán, korántsem tűnik olyannak a helyzet, mint tavaly. A tavalyi és az idei nyárról még nincsenek összesített adatok, a Performance Review Body (PRB), az EU légiforgalmi irányítási rendszerének független értékelő testülete mindig szeptemberben értékeli az előző évet. (Tehát a 2024-es adatok a tavalyi európai légiközlekedés összeomlásáról szeptemberben fognak megjelenni.) A 2023-as adatokból az azért világosan leszűrhető, hogy a forgalom évről évre nő, és rendszerint felülmúlja az előre tervezettet.

A 2023-as jelentés szerint Magyarországon 1 034 000 tényleges IFR mozgást (fel- és leszállást) regisztráltak 2023-ban, ami 15 százalékos növekedés 2022-höz (897 000) képest. A tervezettet ez a szám 21 százalékkal haladta meg.

A jelentés szerint a kapacitásban már 2023-ban, tehát a 2024-es nagy összeomlás előtt is jelentkeztek problémák.

