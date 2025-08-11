Holtan találták a dollármilliókat adományozó kamufilantrópot, miután kiderült, hogy Soros György fiától sikkasztott

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Matthew Christopher Pietras május 28-án 15 millió dollárt adományozott a New York-i Metropolitan Operának. Két nappal később a rendőrséget hívták egy Madison Square Park közelében található lakáshoz, ahol holtan találták a 40 éves férfit. A milliók adományozása és a férfi halála között eltelt alig több mint egy napban mindössze annyi történt, hogy a Soros család – igen, AZ a Soros – képviselője jelentkezett a Metnél, hogy közölje, az Operának szánt milliók nem Pietrashoz, hanem Sorosékhoz tartoznak. A Met magyarázatot követelt Pietrastól, aki visszajelzett, hogy utánanéz a történteknek, másnap azonban már csak a holttestére találtak rá.

Pietras az elmúlt években rendszeresen vett részt New York legelitebb és legrangosabb kulturális eseményein, művészeti szervezeteknek adományozott, gálaműsorokat szponzorált, pénzzel segítette a manhatteni Frick Collectiont is, aminek felújítása után még a nevét is felvésték a falra a többi adományozó nevével együtt.

Matthew Christopher Pietras (a kép jobb szélén) a Frick Collection megnyitóján 2025. március 31-én Fotó: Instagram/janeeboon

Mindenkinek pénzügyi menedzserként mutatkozott be, ezen felül pedig annyit árult el magáról, hogy a Ross családnak és Soroséknak dolgozik. A kulturális intézmények és az elit, akikkel évek óta tartotta a kapcsolatot, csak most, halála után tudták meg, hogy a súlyos pénzeket adományozó Pietras bár valóban Rosséknak és Soroséknak dolgozott – pontosabban Soros György fiának, Gregory Sorosnak, illetve Courtney Sale Rossnak, a Time Warner vezérigazgatójának özvegyének –, de csak mint személyi asszisztens.

Sorosék és Rossék most próbálják kideríteni, hogy Pietras milyen mértékben fért hozzá vagyonukhoz, a nagy kulturális intézmények pedig felkészülhetnek arra, hogy vissza kell fizetniük a Pietras által küldött adományokat.

Matthew Pietras true crime-sorozatért kiáltó történetét a New York Magazine dolgozta fel egy hosszú cikkben. Az írás a zongorahangoló Andrew visszaemlékezésével indul, hogy miként ismerkedett meg 2019-ben az akkor 34 éves Pietrasszal, akit egy barátja mutatott be neki. Pietras drága vacsorákra vitte a férfit, akinek később egy 25 ezer dolláros – jelenlegi árfolyamon több mint 8 millió forintos –, vikunyagyapjúból készült kabátot vásárolt, majd bevásárolt neki 50 ezer dollár értékben az Armaninál is. A zongorahangoló visszaemlékezése szerint Pietras két hónap után azt mondta, el akarja vinni őt egy szafariutazásra Tanzániába, majd gorillákat nézni Ruandába, de a férfinak 75 ezer adótartozása volt, ami miatt nem tudta megújítani az útlevelét, Pietras azonban közölte, majd ő fedezi az adósságát.