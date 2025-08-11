Már 2 millió ügyfele van a Revolutnak Magyarországon, helyi fiók nyitását tervezik

„Tervezzük helyi fiók nyitását és helyi vezető kinevezését, mindez folyamatban van. Stratégiai irányunk, hogy tovább növekedjünk és fejlesszük a piacot. Remélhetőleg mindez hamarosan megvalósul, a nagyon közeli jövőben” – mondta a Portfoliónak adott interjúban Mariia Lukash, a Revolut közép-kelet-európai növekedési vezetője.

A Revolut nemrég jelentette be, hogy már 2 millió ügyfelük van Magyarországon, Lukash most elárulta, hogy mintegy 33 százalékos növekedést értek el itt egy év alatt, és négy egymást követő éve nyereségesek.

„Magyarországon nagyon nyereséges a tevékenységünk, ez az egyik kulcsfontosságú növekedési piacunk Közép-Európában”

– tette hozzá.

Csoportszinten jelenleg az a céljuk, hogy elérjék a 100 millió ügyfelet világszerte 100 országban. Nemrég érték el a 60 milliót.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Elmondta azt is, hogy a kriptós tiltás kapcsán egyeztettek a magyar szabályozókkal, de még nem tudni, mikor indítják újra a kereskedést, az EU-s kriptokereskedési engedély megszerzése mindenesetre már folyamatban van.