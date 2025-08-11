Már tervezik a Trump Roadot a Dél-Kaukázusban, de az azeri–örmény békéhez még fontos feltételeknek kell teljesülniük

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Azerbajdzsán és Örményország közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel-békedíjra. Erről a két ország vezetője beszélt, miután pénteken Washingtonban „aláírták a 35 éve fennálló konfliktus lezárásáról szóló békemegállapodást”. Mármint az amerikai elnök jelenlétében. Ilham Alijev azeri elnök a tudósítások szerint elmondta, javasolni fogja, hogy a két kaukázusi ország közös levélben forduljon a békedíj odaítéléséről döntő testülethez.

Könnyen lehet, hogy ez valóban megtörténik, mármint megírják a levelet, majd a díjat is odaítélik – pláne, ha Trumpnak orosz–ukrán ügyben is sikerül eredményeket elérnie –, csakhogy közben kiderült: amit a három politikus nagy csinnadratta mellett szignált, az még korántsem maga a régóta forszírozott békemegállapodás. Hanem egy nyilatkozat arról, hogy majd egyszer a békekötésre is sor kerül. Három és fél évtizednyi háborúzás – aminek hidegebb és forróbb szakaszai egyaránt voltak, mígnem 2023 őszén Azerbajdzsán egy nap alatt, majd több mint százezer örmény elűzetése révén rátette a kezét a vitatott státusú Hegyi-Karabahra – nyilván ez sem kevés, de ahhoz, hogy a térség puskaporos hordó jellege érdemben megváltozzon, még számos feltételnek kell teljesülnie.

A fogalomzavarhoz a hétvégi események összes szereplője hozzájárult, nem véletlenül, a békeharcos Trump mellett Alijev azeri elnöknek és Nikol Pasinján örmény miniszterelnöknek is pontosan ez volt az érdeke. A nagy szavak használatára ismert módon hajlamos amerikai elnök Official Peace Signing Ceremonyról értekezett a közösségi oldalán, és a nyomában ezt tette az összes nagy hírügynökség. Átfogó békemegállapodást kötött Washingtonban Azerbajdzsán és Örményország, írtuk értelemszerűen mi is.

Ilham Alijev, Donald Trump és Nikol Pasinján egy emberként örül a fejleményeknek
Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A Fehér Házban a felek által szignált hétpontos nyilatkozat valójában arról szól, hogy mindannyian elismerik a békés egymás mellett élés fontosságát, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a békekötés megtörténjen, tehát az erről szóló, az elmúlt években-hónapokban egyeztetett szövegű megállapodást ideje jöttén aláírják és ratifikálják.

Mint a Meduzának a helyzetet tisztázni próbáló elemzéséből kiderül, ez utóbbi 17 pontból áll, és rövidesen nyilvánosságra fogják hozni a tartalmát. A szöveg adjusztálása az azeri–örmény háború 2020-as fordulója óta zajlik, a folyamatban az érintetteken túl Moszkva, Brüsszel és Washington is rész vett korábban. A most aktuálisnak tekintett – de egészében még nem ismert – verziót idén márciusban fixálták az azeriek és az örmények, ekkor a két ország külügyminiszterei bólintottak a benne foglaltakra. Ilyenformán Roman Csernyikov Kaukázus-szakértő szerint a fehér házi buli látványos ceremoniális gesztus volt csupán.

Az aláírásához szükséges kulcsfontosságú feltételek közt minimum kettő van, amelyekről Baku biztosan nem hajlandó lemondani. Az egyikkel nincs gond, ám a másik érzékenyen érinti az örményeket.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld Trump zangezur-folyosó örményország azeri-örmény konfliktus karabah alijev Azerbajdzsán Dél-Kaukázus pasinjan békemegállapodás
Kapcsolódó cikkek

Örmény katasztrófa, azeri vérszem – lesz-e bárki, aki megállítja a Kaukázus legerősebb emberét, Ilham Aliyevet?

A karabahi örményeket szinte az utolsó emberig elzavarták, de az kérdéses, hogy Azerbajdzsán megelégszik-e fényes győzelmével, vagy ellenfele eredeti területéből is kiharapna egy darabot. Az azerieket az oroszok berzenkedése épp nem érdekli, az esetleges nyugati szankciók viszont elgondolkodtathatnák őket.

Gazda Albert
külföld

Átfogó békemegállapodást kötött Washingtonban Azerbajdzsán és Örményország

Trumpot Nobel-békedíjra jelölik, és róla nevezik el a megállapodás kulcsának számító tranzitfolyosót.

Kolozsi Ádám
külföld

Az oroszok szétlőttek egy azeri olajtározót Ukrajnában

Egyre rosszabb a viszony a két autokrácia között.

Czinkóczi Sándor
háború

Iránnak egyáltalán nem jönne be, ha az oroszok az azeriek mellé állnának az örményekkel szembeni határvitában

Az új iráni vezetés határozott hangot üt meg a szövetségesével szemben is.

Székely Sarolta
külföld