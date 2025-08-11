Medúzák miatt állt le egy francia atomerőmű

Vasárnap késő este négy reaktort állítottak le a franciaországi Gravelines atomerőműben a hűtőrendszerekben lévő medúzaraj miatt, közölte az erőművet üzemeltető EDF. Az észak-franciaországi erőmű az ország egyik legnagyobbja, és egy az Északi-tengerhez kapcsolódó csatornából hűtik.

Az EDF adatai szerint ideiglenesen leállították a termelést, mivel a másik két egység tervezett karbantartás miatt nem üzemel. A szűrőszivattyúk nem sérültek meg, csak meg kell tisztítani őket – mondta egy, az ügyben jártas forrás, aki arra utalt, hogy a reaktorok gyorsan újraindíthatók lesznek.

A Gravelines atomerőmű Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

A Gravelines környéki strandokon az utóbbi években megnőtt a medúzák száma a melegedő vizek és az invazív fajok behurcolása miatt. Az EDF szerint nem ismerik a leállításban érintett medúzafajokat, viszont dolgoznak a reaktor biztonságos újraindításán. A Gravelines 2., 3. és 4. reaktorai éjfél előtt automatikusan leálltak, amikor a szivattyúállomások szűrődobjai megteltek egy „hatalmas és kiszámíthatatlan” medúzarajjal, a 6. reaktor pedig néhány órával később leállt.

Az esemény nem befolyásolta a létesítmények, a személyzet vagy a környezet biztonságát – közölték. Az atomerőmű olyan strandok közelében található, amelyek a Nagy-Britanniába átkelni próbáló migránsok gócpontjaivá váltak. Az invazív medúzák nem jelentenek veszélyt, mivel nincs mérgező csípésük. (Reuters)