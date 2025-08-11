Meghalt a kolumbiai elnökjelölt, akit egy 15 éves fiú lőtt fejbe egy kampányeseményen

Két hónappal azután, hogy egy kampányeseményen rálőttek, a kórházban meghalt Miguel Uribe kolumbiai elnökjelölt. A halálhíréről a felesége számolt be az Instagramon, azt írta:
„Örökké életem szerelme maradsz. Köszönöm a szeretettel teli életünket”.
Uribe orvosai már vasárnap azt közölték, hogy a politikus állapota életveszélyesen megromlott. 39 éves volt.
A konzervatív politikus a jövő évi választáson tervezett elindulni Gustavo Petro hivatalban lévő baloldali elnökkel szemben, akinek ismert kritikusa volt.
Uribét júniusban Bogotában, az ország fővárosában lőtték meg. Két találat érte a fejét, egy a térdét. A helyi hatóságok szerint a merénylője egy 15 éves fiú volt.
Kolumbiában a 80-as, 90-es években mindennapos volt, hogy drogkartellek politikusokat gyilkolnak meg a nyílt utcán, de az elmúlt évtizedekben – a kokain kereskedelem központjának áthelyeződésével és a szélsőséges gerillacsapatokkal kötött tűzszüneti megállapodások miatt – az országban jelentősen csökkent az utcai erőszak.
Most sokan az erőszakspirál visszatéréséről tartanak. Az Uribe elleni merényletnek vannak gyanúsítottjai, de a pontos indíték egyelőre nem világos. (via NYT)