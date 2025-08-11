Mégsem bővíthető a bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó, megsemmisítették a környezetvédelmi engedélyt

A dél-koreai tulajdonú SungEel Hungary Hitech Kft.-nek Szigetszentmiklóson és Bátonyterenyén van akkufeldolgozója, kapacitását, a bátonyterenyei üzemének kapacitás-bővítésére még áprilisban kapott engedélyt. Azt azonban a település önkormányzata megtámadta a bíróságon, emellett a zöldhatóságnál is fellebbezett.

A háttérben látható bátonyterenyei ipari parkban működik az akkumulátor-feldolgozó üzem is Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az Átlátszó most arról számol be, hogy eredményes volt az önkormányzati tiltakozás a korábban többször is megbírságolt cég bővítési tervei ellen. A másodfokú környezetvédelmi hatóságként eljáró Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárának határozata ugyanis kimondja, hogy a Nógrád megyei kormányhivatal jogszabálysértő módon nem értesítette a feldolgozó üzem hatásterületébe tartozó Mátraverebély község jegyzőjét.

„A döntést meg kell semmisíteni, illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni, ha az eljárásba további ügyfél bevonásának lett volna helye” – olvasható a dokumentumban. A minisztérium másodfokú környezetvédelmi hatóságként a levegőtisztaság-, a zaj- és rezgésvédelem és a hulladékgazdálkodás vizsgálata terén is számos hiányosságot állapított meg.