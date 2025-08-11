Nappalivá rendezték be a helyiek a mórágyi buszmegállót, egy őrjöngő részeg az egészet felgyújtotta

Vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Mórágyon felgyújtottak a helyiek által berendezett, téglából épült, boltíves buszmegállót.

Ezeken a képeken látható, milyen volt, és milyen lett a pihenőhellyé alakított buszmegálló, ahol székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt.

A rendőrség közleménye szerint augusztus 10-én este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta a megállót.

A 33 éves dunaszekcsői férfi részeg volt, és a gyorsteszt szerint kábítószert is fogyasztott a gyújtogatás előtt. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit végül kórházba szállították.

A megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki, emiatt, és a gyújtogatás miatt büntetőeljárás indult a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.